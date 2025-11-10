Οι ευχές του Γιώργου Λιάγκα στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της και η αποκάλυψη – “Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση”

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε το δικό του μήνυμα στην Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Δευτέρας (10/11), μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1.

Ο παρουσιαστής έστειλε on air τις ευχές του στην οικοδέσποινα της Super Κατερίνα, αποκάλυψε ότι της έστειλε μήνυμα μόλις εκείνη ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός, ενώ εξομολογήθηκε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα τους δούμε κάπου μαζί.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Με την Κατερίνα Καινούργιου θα ξεκινήσω. Καλημέρα Κατερίνα. Εγώ της έστειλα τις ευχές μου μόλις το ανακοίνωσε. Ήταν κάτι το οποίο ξέραμε όλοι στον χώρο, αλλά όταν κάποιος δε θέλει να πει κάτι, οφείλουμε να το σεβαστούμε. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα περνάει την πιο φωτεινή περίοδο της ζωής της. Προφανώς ήθελε το παιδάκι πάρα πολύ και χρόνια πολλά… Βρήκε έναν άντρα που αποδεικνύεται ότι είναι ο άντρας της ζωής της. Έχουν πει αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι;».

«Δεν το έχουν πει, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι κοριτσάκι» απάντησε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

«Υγιές να είναι. Με το καλό να πούμε!» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Θα κάνουμε και κάτι μαζί την άλλη εβδομάδα. Κάτι μαζί που θα το δείτε στην τηλεόραση» αποκάλυψε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.