Ο “Πιο Αδύναμος Κρίκος” επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Πότε κάνει πρεμιέρα το θρυλικό τηλεπαιχνίδι

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» έρχεται στο OPEN και κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου στις 20:00, σε μια ανανεωμένη, πιο σύγχρονη και πιο απαιτητική εκδοχή από ποτέ.

Στο τιμόνι, η μία και μοναδική Μαρία Μπακοδήμου. Με κοφτερό χιούμορ, αμεσότητα και σχόλιο που πετυχαίνει πάντα τον στόχο του, δίνει τη δική της δυναμική σφραγίδα στο τηλεπαιχνίδι που έχει σαρώσει σε 46 χώρες και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο pop culture φαινόμενο.

O «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει ανανεωμένος σε ένα υπερσύγχρονο, φωτεινό πλατό και η ένταση ανεβαίνει από το πρώτο λεπτό. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος από ποτέ και οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα λάθη δεν συγχωρούνται και οι παίχτες πρέπει να συνεργαστούν, να σκεφτούν αστραπιαία και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Κάθε σωστή απάντηση δυναμώνει την αλυσίδα και κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα και ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ;

Το παιχνίδι ξεκινάει!

Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή και οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν… τώρα!

Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» με τη Μαρία Μπακοδήμου: Πρεμιέρα, τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου στις 20:00 στο OPEN!