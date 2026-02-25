MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ο “Πιο Αδύναμος Κρίκος” επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Πότε κάνει πρεμιέρα το θρυλικό τηλεπαιχνίδι

|
THESTIVAL TEAM

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» έρχεται στο OPEN και κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου στις 20:00, σε μια ανανεωμένη, πιο σύγχρονη και πιο απαιτητική εκδοχή από ποτέ.

Στο τιμόνι, η μία και μοναδική Μαρία Μπακοδήμου. Με κοφτερό χιούμορ, αμεσότητα και σχόλιο που πετυχαίνει πάντα τον στόχο του, δίνει τη δική της δυναμική σφραγίδα στο τηλεπαιχνίδι που έχει σαρώσει σε 46 χώρες και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο pop culture φαινόμενο.

O «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει ανανεωμένος σε ένα υπερσύγχρονο, φωτεινό πλατό και η ένταση ανεβαίνει από το πρώτο λεπτό. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος από ποτέ και οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα λάθη δεν συγχωρούνται και οι παίχτες πρέπει να συνεργαστούν, να σκεφτούν αστραπιαία και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Κάθε σωστή απάντηση δυναμώνει την αλυσίδα και κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα και ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ;

Το παιχνίδι ξεκινάει!

Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή και οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν… τώρα!

Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» με τη Μαρία Μπακοδήμου: Πρεμιέρα, τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου στις 20:00 στο OPEN!

Μαρία Μπακοδήμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ίλιον: Διασώστης κλήθηκε για περιστατικό με λιπόθυμη γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο και άρχισε να τραγουδάει – Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ερώτηση της Ράνιας Θρασκιά στη Βουλή: 6 στους 10 νέους της Κ. Μακεδονίας σκέφτονται τη μετανάστευση – Θα συμβιβαστούμε με τη φυγή τους;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο στην Ολυμπιάδος – Τραυματίστηκε νεαρός μοτοσικλετιστής – Βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητούν προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας δάκρυσε on air – Ο τυφλός τραγουδιστής Νεκτάριος Μάλλας τον συγκίνησε με τη φωνή του