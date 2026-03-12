Ο Πέτρος Συρίγος “τρόλαρε” την Κατερίνα Καινούργιου: “Ρε Δημήτρη, τι με δείχνεις;” – “Τρως πιο κομψά από μένα πάντως”

Έναν χιουμοριστικό διάλογο είχαν στον αέρα της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου και ο Πέτρος Συρίγος. Η παρουσιάστρια και ο σεφ, λίγο πριν μπουν μαζί στην κουζίνα, προλόγισαν με έναν… ιδιαίτερο τρόπο τη λαχταριστή νηστίσιμη σπανακόπιτα που θα ετοίμαζε εκείνος στη συνέχεια.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η Κατερίνα Καινούργιου δοκίμασε on camera ένα… extreme σάντουιτς κατά τη διάρκεια της ενότητας των ζωδίων, ο Πέτρος Συρίγος δεν έχασε την ευκαιρία να την «τρολάρει», κάνοντας κάτι παρόμοιο.

Θέλοντας να δείξει πόσο τραγανό είναι το φύλλο της πίτας, ο σεφ δοκίμασε ένα κομμάτι μπροστά στην κάμερα και αστειεύτηκε με τον σκηνοθέτη της εκπομπής λέγοντας: «Ρε Δημήτρη, τι με δείχνεις;».

Όπως ήταν φυσικό, η παρουσιάστρια ξέσπασε σε γέλια και του απάντησε στο ίδιο ύφος: «Τρως πιο κομψά από μένα πάντως, τρως πιο ωραία από εμένα η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι ποτέ δεν έτρωγα κομψά και πριν από την εγκυμοσύνη. Απλώς τώρα το παράκανα».