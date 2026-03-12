MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ο Πέτρος Συρίγος “τρόλαρε” την Κατερίνα Καινούργιου: “Ρε Δημήτρη, τι με δείχνεις;” – “Τρως πιο κομψά από μένα πάντως”

|
THESTIVAL TEAM

Έναν χιουμοριστικό διάλογο είχαν στον αέρα της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου και ο Πέτρος Συρίγος. Η παρουσιάστρια και ο σεφ, λίγο πριν μπουν μαζί στην κουζίνα, προλόγισαν με έναν… ιδιαίτερο τρόπο τη λαχταριστή νηστίσιμη σπανακόπιτα που θα ετοίμαζε εκείνος στη συνέχεια.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η Κατερίνα Καινούργιου δοκίμασε on camera ένα… extreme σάντουιτς κατά τη διάρκεια της ενότητας των ζωδίων, ο Πέτρος Συρίγος δεν έχασε την ευκαιρία να την «τρολάρει», κάνοντας κάτι παρόμοιο.

Θέλοντας να δείξει πόσο τραγανό είναι το φύλλο της πίτας, ο σεφ δοκίμασε ένα κομμάτι μπροστά στην κάμερα και αστειεύτηκε με τον σκηνοθέτη της εκπομπής λέγοντας: «Ρε Δημήτρη, τι με δείχνεις;».

Όπως ήταν φυσικό, η παρουσιάστρια ξέσπασε σε γέλια και του απάντησε στο ίδιο ύφος: «Τρως πιο κομψά από μένα πάντως, τρως πιο ωραία από εμένα η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι ποτέ δεν έτρωγα κομψά και πριν από την εγκυμοσύνη. Απλώς τώρα το παράκανα».

Κατερίνα Καινούργιου Πέτρος Συρίγος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Σήμερα οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο παρουσία Βρούτση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από το 3%

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Μήνυμα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: “Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ηρακλής: “Κατάπιε” την ΤαλΤεκ και προκρίθηκε στους 8 του ENBL

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες πατίνια και ποδήλατα ανασύρθηκαν από τον βυθό του Θερμαϊκού – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Το θρυλικό Grease The Musical έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης