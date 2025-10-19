Ο Πέτρος Κωστόπουλος σε σπάνια αναφορά στον γάμο του με τη Τζένη Μπαλατσινού

Μια απρόσμενη – και με τον χαρακτηριστικό του χιούμορ – αναφορά στον γάμο του με την Τζένη Μπαλατσινού έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή “Πρωινό Σαββατοκύριακο” την Κυριακή το πρωί.

Συζητώντας για την ανδρική φροντίδα προσώπου και με αφορμή τα εγκαίνια της νέας στήλης του ΑΡΤ στην εκπομπή “Μποτέ την Κυριακή”, ο παρουσιαστής παραδέχτηκε χωρίς ενδοιασμούς πως… έχει χρησιμοποιήσει κρέμες και μάσκες, ειδικά την περίοδο που ήταν παντρεμένος με την Τζένη Μπαλατσινού.

“Βάζω κρέμα το πρωί. Παλιά, που ήμουν παντρεμένος και η γυναίκα μου είχε τέτοια σχέση, είχα πάρει κανα δυο τέτοιες μάσκες και τις έβαζα”, είπε, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ομως, δεν σταμάτησε εκεί και πρόσθεσε μια ατάκα που μόνο εκείνος θα μπορούσε να πει on air:

“Ένα πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ από τις γυναίκες είναι το “σου πάει”. Εγώ ίδια τη βλέπω τη μάπα μου. Τι σου πάει;”