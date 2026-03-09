Ο Νίκος Στραβελάκης δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή: “Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει”, ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου

Απών από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην πρωινή εκπομπή του OPEN TV ήταν σήμερα (9/3) ο Νίκος Στραβελάκης.

Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας στο πλατό έχοντας στο πλευρό της τον Αντώνης Κρητικός και εξήγησε στους τηλεθεατές τον λόγο που ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του.

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε η δημοσιογράφος στην έναρξη του “10 Παντού”.

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ», πρόσθεσε η Μίνα Καραμήτρου και άνοιξε τη σκαλέτα της σημερινής εκπομπής.