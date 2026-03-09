MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ο Νίκος Στραβελάκης δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή: “Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει”, ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου

|
THESTIVAL TEAM

Απών από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην πρωινή εκπομπή του OPEN TV ήταν σήμερα (9/3) ο Νίκος Στραβελάκης.

Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας στο πλατό έχοντας στο πλευρό της τον Αντώνης Κρητικός και εξήγησε στους τηλεθεατές τον λόγο που ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του.

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε η δημοσιογράφος στην έναρξη του “10 Παντού”.

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ», πρόσθεσε η Μίνα Καραμήτρου και άνοιξε τη σκαλέτα της σημερινής εκπομπής.

Νίκος Στραβελάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Κατερίνα Καραβάτου: Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στην εκπομπή, το έχω πει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γρεβενά: Έκλεψαν με φιάλες ποτών από σούπερ μάρκετ

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Το ΑΠΘ υλοποιεί πρώτο την ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα – Τι προσφέρει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Νίκος Παπαθανάσης: Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση κάθε επίπτωσης της κρίσης

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: “Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στη Σητεία: Μοιραία πτώση για ηλικιωμένη γυναίκα