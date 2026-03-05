Ο Λευτέρης Πράσινος σε μια δημόσια εξομολόγηση: Η μάχη αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά το πάλεψα

Σε μια δημόσια εξομολόγηση, μέσω social media, επέλεξε να προχωρήσει ο Λευτέρης Πράσινος πριν από μερικές ώρες απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους και στέλνοντας αισιόδοξο μήνυμα.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοσιογράφος ανήρτησε μια εικόνα από το σήμερα και μια από το παρελθόν τις οποίες και συνόδευσε με το εξής κείμενο.

«Παγκόσμια Μέρα Κατά της Παχυσαρκίας και θέλω να μοιραστώ τη δική μου προσωπική «μάχη» για να αποτινάξω από πάνω μου τα αρκετά παραπανίσια κιλά και να δώσω το μήνυμα πως όταν καταλάβεις το πρόβλημα και ζητήσεις την κατάλληλη βοήθεια, τότε μπορείς να την κερδίσεις. Με θυσίες, αλλά θα την κερδίσεις. Η καθημερινή ρουτίνα, κάποια «σκοτάδια» και δυστυχώς τα υπερβολικά αναψυκτικά, προσωπικά, με είχαν κάνει να μετατραπώ στο άτομο που βλέπετε στην πάνω φωτογραφία».

«Μια μέρα είπα: «Ως εδώ! Που θα πάει;». Και έχοντας καταλάβει πως όταν πάω για εξετάσεις, λόγω των αναψυκτικών (ως και 1L την ημέρα), το ζάχαρο μου θα είναι στα κόκκινα, αποφάσισα να απευθυνθώ σε ειδικό. Η έκφραση του, όταν μου είπε: «Μα εσείς είστε διαβητικός» είναι κάτι που δε θα ξεχάσω ποτέ. Μία ανθρώπινη αντίδραση ενός επιστήμονα, εμένα με ταρακούνησε για καλά. Η «μάχη» της «απεξάρτησης» από τα αναψυκτικά και κάθε υποκατάστατο ζάχαρης, για έναν κλασικό γλυκατζή όπως εγώ, ήξερα πως δεν θα είναι εύκολη. Αλλά το πάλεψα».

«Με τη βοήθεια και του διατροφολόγου μου, η «μάχη» έγινε πιο εύκολη. Φυσικά για τη «μάχη» επιστρατεύτηκε και το «όπλο» του ενέσιμου φαρμάκου. Απαραίτητο για να πέσει το -ε κτιναγμένο στα ύψη – ζάχαρο μου. Αλλά αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουν είναι πως από μόνο του αυτό δεν ωφελεί. Για αυτό τονίζω πως είναι αναγκαίο πρώτα να κατανοήσεις το πρόβλημα και ύστερα με καθοδήγηση να βρεις τη λύση. Χαίρομαι που στη «μάχη» αυτή ο ενδοκρινολόγος μου και ο διατροφολόγος μου είχαν πάντα τον πρώτο λόγο, για να καταφέρω εγώ σήμερα να γίνω το άτομο της κάτω φωτογραφίας».



«Την εμφάνιση δεν την σκέφτηκα ποτέ, την υγεία μου σκέφτηκα και μόνο! Και αυτή πρέπει να σκέφτονται κι όλοι όσοι αντιμετωπίζουν το ίδιο συγκεκριμένο πρόβλημα, που θέλουν να το επιλύσουν, αλλά δε βρίσκουν τη δύναμη. Τη δύναμη την έχετε, τη νοοτροπία αλλάξτε & θα δείτε γρήγορα την αλλαγή! Πιστέψτε στον εαυτό σας & δώστε του αυτό που του αξίζει» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πράσινος σ’ αυτό το μοίρασμα καρδιάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.