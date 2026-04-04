Ο Λάκης Γαβαλάς αιφνιδίασε τους πάντες στον αέρα του J2US: Σήμερα είχα τον θάνατο ενός ανθρώπου που αγαπούσα πολύ, είμαι αλλού

Η Shaya και ο Λάκης Γαβαλάς διαγωνίστηκαν στο αποψινό (4/4) live του J2US με το εμβληματικό «Vogue» της Madonna, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή χορογραφία. Ωστόσο, η ερμηνεία τους δεν έπεισε τους κριτές, καθώς ο γνωστός σχεδιαστής φάνηκε φωνητικά αδύναμος σε αρκετά σημεία.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε τι συνέβη, αποκαλύπτοντας πως νωρίτερα την ίδια ημέρα έχασε ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο, γεγονός που τον επηρέασε και δεν του επέτρεψε να είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη σκηνή.

«Σήμερα δεν ήμουν καλός, είμαι αλλού. Είχα έναν θάνατο σήμερα το πρωί ενός ανθρώπου που αγαπούσα πολύ», παραδέχθηκε ανοιχτά ο Λάκης Γαβαλάς και λίγο αργότερα πρόσθεσε:

«Είχα τον θάνατο ενός προσφιλούς ανθρώπου και είμαι λιγάκι συγκινημένος. Έπρεπε να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους, με πολλούς συγγενείς… δεν είναι δικαιολογία όμως αυτό. Εδώ είμαστε για να διαγωνιστούμε».