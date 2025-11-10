MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ο Κώστας Τσουρός μετά τις αποχωρήσεις από την εκπομπή του: “Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια”

|
THESTIVAL TEAM

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Το ‘χουμε», ο Κώστας Τσουρός ευχαρίστησε τους Χάρη Λεμπιδάκη και Στέργιο Σαμαρτζή, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται πλέον στο πλευρό του.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, πριν τους Λεμπιδάκη και Σαμαρτζή, ανακοινώθηκε η αποχώρηση της Άννας Κανδύλη.

«Και να σας πω, το είδατε ήδη, από σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε συντροφιά, όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια…», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Ο Κώστας Τσουρός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Και θα σας ψυχαγωγούμε, θα σας ενημερώνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Η Άννα θα είναι εδώ μαζί μας όποτε χρειαστεί για τα δικαστικά θέματα. Να πω σε αυτό το σημείο ένα ευχαριστώ και στον Χάρη Λεμπιδάκη και στον Στέργιο Σαμαρτζή, που από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας».

Κώστας Τσουρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ουρές έξω από το Τουρκικό προξενείο για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ – Δείτε φωτογραφίες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Αγγελούδης: Τιμούμε τη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη, υλοποιώντας έργα που οραματίστηκε για τη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

“Σεισμός” στο BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή και της CEO ειδήσεων για μοντάζ στον Τραμπ

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

The Voice: “Είχα στείλει ένα δέμα στη Χαρούλα Αλεξίου – Εκείνη μου σύστησε την καθηγήτριά μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άρης: Επιστροφή για Φαμπιάνο και Μεντίλ – Θλάση ο Γένσεν

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Άννα Φόνσου: “Ο ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών είχε έρθει στο Σπίτι του Ηθοποιού”