Ο Κώστας Τσουρός μετά τις αποχωρήσεις από την εκπομπή του: “Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια”

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Το ‘χουμε», ο Κώστας Τσουρός ευχαρίστησε τους Χάρη Λεμπιδάκη και Στέργιο Σαμαρτζή, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται πλέον στο πλευρό του.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, πριν τους Λεμπιδάκη και Σαμαρτζή, ανακοινώθηκε η αποχώρηση της Άννας Κανδύλη.

«Και να σας πω, το είδατε ήδη, από σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε συντροφιά, όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια…», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Ο Κώστας Τσουρός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Και θα σας ψυχαγωγούμε, θα σας ενημερώνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Η Άννα θα είναι εδώ μαζί μας όποτε χρειαστεί για τα δικαστικά θέματα. Να πω σε αυτό το σημείο ένα ευχαριστώ και στον Χάρη Λεμπιδάκη και στον Στέργιο Σαμαρτζή, που από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας».