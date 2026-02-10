Ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε κατά του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Δεν είσαι ο μπαμπάς μου, δεν θα με διατάζεις

Στο νέο επεισόδιο του Survivor, ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε κατά του Μιχάλη Σηφάκη. Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» τόνισε ότι δεν προτίθεται να δεχτεί εντολές από τον συμπαίκτη του, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο θα το ανεχόταν μόνο από τον πατέρα του. Όπως είπε, πλέον πολλά μέλη της ομάδας δεν ακολουθούν άκριτα όσα τους ζητά ο Μιχάλης Σηφάκης, αλλά αντίθετα εκφράζουν ανοιχτά τις αντιρρήσεις τους.

«Από την αρχή είναι φωνακλάς, απαιτεί πολύ και το έλεγα από την αρχή ότι ο Μιχάλης δεν γουστάρει να πηγαίνει με αυτά που λέει γιατί θέλει να λέει γιατί έχει τον έλεγχο και λέει πολλές παπάτζες για μένα….», είπε αρχικά στην Αναστασία Στεργίου, στο αποψινό επεισόδιο.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις του Γιώργου στην κάμερα, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα στην ομάδα υπάρχει δυσαρέσκεια πλέον προς το πρόσωπο του Μιχάλη Σηφάκη. «Τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός βγαίνουν όλα στη φόρα. Η Ιωάννα νευριάζει, δεν θέλει και η Αναστασία το ίδιο. Τελευταία όμως τα παιδιά ξεσάλωσαν, πήραν αέρα και του φέρνουν αντίρρηση», σημείωσε.

«Δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μας να με διατάξεις τι να κάνω. Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου. Καλή η ομάδα, αλλά ο καθένας είναι μόνος του», τόνισε κλείνοντας.