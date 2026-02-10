MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε κατά του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Δεν είσαι ο μπαμπάς μου, δεν θα με διατάζεις

|
THESTIVAL TEAM

Στο νέο επεισόδιο του Survivor, ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε κατά του Μιχάλη Σηφάκη. Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» τόνισε ότι δεν προτίθεται να δεχτεί εντολές από τον συμπαίκτη του, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο θα το ανεχόταν μόνο από τον πατέρα του. Όπως είπε, πλέον πολλά μέλη της ομάδας δεν ακολουθούν άκριτα όσα τους ζητά ο Μιχάλης Σηφάκης, αλλά αντίθετα εκφράζουν ανοιχτά τις αντιρρήσεις τους.

«Από την αρχή είναι φωνακλάς, απαιτεί πολύ και το έλεγα από την αρχή ότι ο Μιχάλης δεν γουστάρει να πηγαίνει με αυτά που λέει γιατί θέλει να λέει γιατί έχει τον έλεγχο και λέει πολλές παπάτζες για μένα….», είπε αρχικά στην Αναστασία Στεργίου, στο αποψινό επεισόδιο.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις του Γιώργου στην κάμερα, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα στην ομάδα υπάρχει δυσαρέσκεια πλέον προς το πρόσωπο του Μιχάλη Σηφάκη. «Τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός βγαίνουν όλα στη φόρα. Η Ιωάννα νευριάζει, δεν θέλει και η Αναστασία το ίδιο. Τελευταία όμως τα παιδιά ξεσάλωσαν, πήραν αέρα και του φέρνουν αντίρρηση», σημείωσε.

«Δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μας να με διατάξεις τι να κάνω. Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου. Καλή η ομάδα, αλλά ο καθένας είναι μόνος του», τόνισε κλείνοντας.

Survivor Γιώργος Πολύχρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού: Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος, τα εν οίκω μη εν δήμω

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη από Σαουδική Αραβία: Δεν φιλιόμαστε με τον σύντροφό μου, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Βρετανία: Νεαρός Αφγανός κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 12χρονης – Απαλλάχθηκε ο συγκατηγορούμενός του

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Απολογείται σήμερα ο σμήναρχος που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Ελευσίνα: “Μέσα σε 3 λεπτά πέθανε” λέει o πρώην σύζυγος της 44χρονης που έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα της