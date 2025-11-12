Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο: “Μόνος σου ματιάζεσαι”

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου μέσα από το ολοκαίνουργιο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega.

Ο παρουσιαστής παίρνοντας το επίσημο έγγραφο στα χέρια του σχολίασε: «Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση. Το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του καλά! Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης».

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις…» συμπλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Ποιος σε ματιάζει; Μόνος σου ματιάζεσαι. Αυτοματιάζεσαι. Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι όλη μέρα» είπε στη συνέχεια.