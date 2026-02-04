Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε παρατήρηση στους συνεργάτες πίσω από τις κάμερες: “Περνάνε καλά κάποιοι; Σας παρακαλώ πολύ”
THESTIVAL TEAM
Μια αναστάτωση φαίνεται ότι επικρατούσε στο “Πρωινό” πίσω από τις κάμερες, την Τετάρτη, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής.
Ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος μιλούσε εκείνη την ώρα στον αέρα, διέκοψε και τους έκανε παρατήρηση, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εκπομπή κανονικά.
«Τι γίνεται ρε παιδιά πίσω; Περνάνε καλά κάποιοι; Σας παρακαλώ πολύ! Κάνουμε δουλειά εδώ πείτε στα παιδιά πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στους τηλεθεατές είπε: «Συγγνώμη γι’ αυτό αλλά γινόταν μια βαβούρα εδώ πίσω».