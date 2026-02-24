MENOY

MEDIA NEWS

Ο Γιώργος Λιάγκας απαντά στον Νίκο Κοκλώνη: “Κάποια κομμάτια ήταν trash και δεν το παίρνω πίσω”

THESTIVAL TEAM

Τη δική του απάντηση στα όσα είπε ο Νίκος Κοκλώνης για τον ίδιο, έδωσε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό.

Νίκος Κοκλώνης σε ευθεία βολή προς τον Γιώργο Λιάγκα: «Πιο πολύ trash μου φαίνονται κάποια πρωινά που βγάζουν με το τσιγκέλι ένα θέμα, πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

«Το ένα παράπονό του ήταν κυρίως προς εμένα που του έκανα κριτική. Αλλά έχει άδικο, γιατί ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι δεν ήταν έτοιμος. Δεν παίρνω πίσω τον χαρακτηρισμό trash. Το trash δεν αφορούσε τον ίδιο.

Όμως, επιμένω ότι κάποια κομμάτια του show ήταν trash. Είναι λάθος τα κομμάτια αυτά να τα προβάλλουμε στην τηλεόραση, δεν έχουν πλάκα, μάλλον θλιβερά είναι», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

