Ο Γιώργος Γιαννόπουλος “πάγωσε” την Κέλλυ Βρανάκη με τα “γαλλικά” στην ΕΡΤ: Μην τα ντρεπόμαστε αυτά, πρέπει να απελευθερώνεστε

Στο πλατό της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Γιώργος Γιαννόπουλος, όπου συνομίλησε με την Κέλλυ Βρανάκη, όπως είδαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός χρησιμοποίησε μια ακατάλληλη λέξη για τον τηλεοπτικό αέρα, προσπαθώντας να εξηγήσει ένα περιστατικό — γεγονός που προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία τόσο στην παρουσιάστρια όσο και στο κοινό.

“Το ΑΙ είναι εξέλιξη, απλά πράγματα, το θέμα είναι πως το χρησιμοποιείς. Και το αυτοκίνητο είναι εξέλιξη, σκοτώνονται όμως άνθρωποι. Άμα είσαι μαλ…ας και τρέχεις” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος για να σπεύσει να υπογραμμίσει η οικοδέσποινα πως “ναι, όχι, δεν λέμε αυτές τις λέξεις”.

Γ.Γ.: Μην αγχώνεστε, μωρέ, γι’ αυτά τα πράγματα! Αυτό πρέπει να απορριφθεί εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε, ας πούμε, για σ…ξ και δεν μιλάμε για την ωραία λέξη που βγαίνει από το γ…εω – γα…ώ.

Κ.Β.: Ωραία, όχι, όχι! Μην μπούμε σ’ αυτό τώρα! Γιατί είναι και μεσημέρι, γι’ αυτό.

Γ.Γ.: Μα δεν είναι τίποτα, μεσημέρι, πολύ ωραία. Η λέξη γ…εω – γα…ώ σημαίνει νυμφεύομαι, μην αγχώνεστε. Τι θα μας πουν οι δικαστές, δηλαδή; Βγαίνει από το γαία που είναι η μήτρα, η γη μας, η μάνα μας. Μην τα ντρεπόμαστε αυτά.

“Πρέπει και συ όμως σαν δημοσιογράφος και εσείς, σιγά σιγά, να απελευθερώνεστε από αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα φέρνω, δεν σε μαλώνω” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Γιαννόπουλος στην Κέλλυ Βρανάκη για να δώσει ακόμα ένα παράδειγμα στον τηλεοπτικό αέρα.

“Λέμε, ας πούμε, στην εφημερίδα “σ…αλικά όργια σε γκαρσονιέρα της Λάρισας” και περνάει, θα το πει ο παρουσιαστής ειδήσεων. Αν πει όμως την άλλη λέξη, θα τον πάνε μέσα για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Αυτό είναι ντροπή. Την άγια λέξη, που υπήρχαν και θεοί στην αρχαιότητα; Πρέπει να φύγουμε από αυτά τα κλισέ, να απελευθερωθούμε” επισήμανε ο ηθοποιός για να επιχειρήσει, αμέσως μετά, η παρουσιάστρια του “Τζενερέισον ΣΚ” να επανέλθει σταδιακά στην “ασφαλή” ροή της κουβέντας τους.