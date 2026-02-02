Ο Gio αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor – “Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γούσταραν την παρέα μου”

Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor, εξηγώντας πως δεν ήθελε να αποτελέσει βάρος για την ομάδα του, ενώ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του λέγοντας ότι ελπίζει να τους έκανε όλους περήφανους και να απόλαυσαν την παρέα του.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου, με τον Γιώργο Λιανό να κάνει γνωστή την επιθυμία του παίκτη των Αθηναίων, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του νησιού. Ο παρουσιαστής αιφνιδίασε τους παίκτες των δύο ομάδων, αποκαλύπτοντας ότι είχε προηγηθεί προσωπική συζήτηση με τον συμμετέχοντα και την παραγωγή, ενώ το πρόβλημα στο γόνατο του Gio δεν του επέτρεψε να συνεχίσει στο παιχνίδι επιβίωσης.

Πριν εξηγήσει ο Γιώργος Λιανός τους λόγους που οδήγησαν τον παίκτη στην αποχώρησή του, ο Gio απευθύνθηκε στην ομάδα του λέγοντας: «Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου».

Αρχικά, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στην πορεία και την προσωπικότητα του Gio Kay, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή του είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως είπε: «Θα γυρίσω πολλές μέρες πίσω και θα πω πως είδα έναν χαρακτήρα να μπαίνει στο “Survivor”, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου για το πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Με διέψευσε σε ό,τι είχα στο μυαλό μου».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση με τον παίκτη, κατά την οποία ο Gio Kay μίλησε ανοιχτά για την κατάστασή του: «Είχαμε μια κουβέντα πριν αρχίσει το συμβούλιο. Άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελε να πει, κατάλαβα πώς νιώθει, μίλησε και με τα άτομα της παραγωγής (…) Είχε έναν τραυματισμό ο οποίος έφερε έναν παλαιότερο τραυματισμό που είχε να κάνει με το γόνατό του».

Όπως διευκρίνισε, η απόφαση δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα σκέψης και ειλικρινούς αυτοκριτικής από την πλευρά του παίκτη. «Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο “Survivor” γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού», τόνισε ο παρουσιαστής.