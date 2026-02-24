Ο Δημήτρης Πλάντζος για την “Ωραία Ελένη” του Νόλαν: Δεν μπορείς να λες οικουμενικό τον κλασικό πολιτισμό και να τον περιορίζεις σε σένα

Το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας Δημήτρης Πλάντζος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 και τοποθετήθηκε για τη διαρκή σύγχυση ανάμεσα στον μύθο και την ιστορία, με αφορμή τις συζητήσεις γύρω από κινηματογραφικές μεταφορές της αρχαιότητας.

«Εδώ μπλέκουμε τη μυθολογία με την ιστορία», παρατηρήθηκε με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι ειδικά στην περίπτωση της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, «την οποία δεν την έχουμε δει ακόμα», η επιλογή μίας μαύρης ηθοποιού στον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» ή οποιαδήποτε άλλη ανατρεπτική προσέγγιση αποτελεί «πολιτική απόφαση» του δημιουργού.

Ο κ. Πλάντζος στάθηκε στη διάκριση μύθου και ιστορίας: «Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά, όταν η κουβέντα μετατοπίστηκε στην Ελένη της Τροίας. Προσωπικά, όπως σημείωσε, «η πιο ωραία Ελένη στον παγκόσμιο κινηματογράφο ήταν η Ειρήνη Παππά στην ταινία του Κακογιάννη, τις “Τρωάδες”».

Πέρα από τις αισθητικές προτιμήσεις, ο καθηγητής έθεσε το ζήτημα της οικουμενικότητας του κλασικού πολιτισμού: «Δεν μπορείς να λες ότι είναι οικουμενικό απόκτημα και να τον περιορίζεις σε σένα». Όπως τόνισε, ένα παιδί «που ανήκει στη μαύρη φυλή, το Μεξικανάκι και το Κινεζάκι» πρέπει να μπορεί να βλέπει τον ομηρικό μύθο και να αισθάνεται ότι κάτι λέει και για το ίδιο.

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι τα ομηρικά έπη διδάσκονταν ως λογοτεχνία και ως παραδείγματα ζωής κι όχι ως ιστορία. «Να μάθουν να τα τραγουδάνε, αλλά και να τα πάρουν ως παραδείγματα για τη δική τους ανάπτυξη».