Ο Δημήτρης Παπάζογλου πήγε δώρο στην ΕΡΤ δύο μπουκάλια γάλα

Το πρωί της Τρίτης (3/2) καλεσμένος στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς ήταν ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Ο γνωστός χορευτής και ηθοποιός φιλοξενήθηκε από τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη και δεν παρέλειψε να αστειευτεί για το πολύ πρωινό ραντεβού τους για τη συνέντευξη.

Μάλιστα, μπήκε στο στούντιο της ΕΡΤ κρατώντας δύο μπουκάλια γάλα, τα οποία προσέφερε ως δώρο στους παρουσιαστές.

«Καλημέρα! Σας έφερε κι ένα δώρο! Καλέ τόσο πρωί, είμαι ο γαλατάς που σας φέρνω το γάλα!», είπε χαριτολογώντας ο Δημήτρης Παπάζογλου, με το δίδυμο της Δημόσιας Τηλεόρασης να ξεσπά σε γέλια.

«Τόσο πουρνό; Κοιμήθηκα νωρίς για να έρθω. Κοιμήθηκα στις 12. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς μπορείτε και το κάνετε αυτό κάθε μέρα, ειδικά εσύ, Κρατερέ, που έχεις και το θέατρο», σχολίασε ο ηθοποιός στο ίδιο ύφος.



«Από 5 χρονών, κάτι συνέβαινε μέσα μου, σε ένα παιδάκι 5 χρονών, που αυτό ήτανε παράδοξο. Για τη συμπεριφορά ενός αγοριού, το να τρέχει, να χορεύει, να κάνει, να δείχνει και τα λοιπά. Όμως αυτό, στη διαδρομή της ζωής μου, δεν το έκανα γιατί ήθελα να κάνω καριέρα ή να κουβαλάω ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, το οποίο αυτό το κόμπλεξ κατωτερότητας με την αναγνώριση θα νιώθω okay και καλά ότι κάτι κατάφερα. Ήθελα να είμαι ευτυχισμένος. Αυτό ήτανε. Η καριέρα δεν υπήρχε στο μυαλό μου. Υπήρχε η χαρά, η ευτυχία», εξομολογείται στη συνέχεια της κουβέντας ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Η γνωριμία με τη Μαρινέλλα

«Καλά, η ιστορία με τη Μαρινέλλα είναι… σήριαλ. Εγώ όταν ήμουνα μικρός, μεταξύ Καζαντζίδη και Μαρινέλλας, ο Καζαντζίδης μου ήταν αδιάφορος. Αλλά κάτι υπήρχε σ’ αυτή τη γυναίκα, μία έλξη… παιδάκι, σας λέω, τώρα. Πώς τα φέρνει η ζωή, όταν χώρισε με τον Καζαντζίδη, πήγα και την είδα στο θέατρο Παρκ.

Μετά από χρόνια, χόρευα στο Αλκαζάρ στο Παρίσι. Το Αλκαζάρ εκείνα τα χρόνια ήτανε το μεγαλύτερο εξπρεσιονιστικό καμπαρέ του κόσμου. Ήταν οργανωμένο, κάθε βράδυ όλα τα τραπέζια με προσωπικότητες. Όπως πήγα και στα γενέθλια της Μπαρντό, η Λόρεν, αυτά… Και κάποια στιγμή ακούω από τον εκφωνητή ότι «απόψε έχουμε μια μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, τη Μαρίνα». Λέω «Μαρίνα; Ποια είναι αυτή η Μαρίνα;». Και πάω και κοιτάω και είναι η Μαρινέλλα.

Λέω, διορθώστε το, είναι «Μαρινέλλα». Στο τέλος κατεβαίναμε στην αίθουσα. Και πάω και της λέω: «Τι κάνετε, καλέ;». «Βρε Έλληνας είσαι;». Και έτσι άρχισε η γνωριμία μου μαζί της», περιέγραψε ο Δημήτρης Παπάζογλου.