Ο Δημήτρης Λάλος για το “Μια νύχτα μόνο” και την Αρετή: Θα γίνω χαλί να με πατήσει

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» ήταν σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Λάλος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Απογοητεύτηκα όταν στη σειρά η Αρετή πήρε τα λεφτά… Ο χαρακτήρας μου προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί της», είπε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος.

Ο Δημήτρης Λάλος είπε στη συνέχεια: «Και όταν εκείνη δέχεται την προσφορά του, απογοητεύεται. Η Αρετή είναι και αυτή ερωτευμένη μαζί μου αλλά ακόμα το ψάχνει.

Και ο ξάδελφός μου είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά εγώ την είδα πρώτος. Τώρα θα καταλάβω ότι αυτή η γυναίκα ήθελε τα λεφτά γι’ αυτό το λόγο, και θα γίνω χαλί να με πατήσει».


Ο Δημήτρης Λάλος ανέφερε επίσης: «Η σχέση που έχουν οι δυο χαρακτήρες της σειράς με τη σχέση που έχω εγώ με τη Μαριλίτα δεν έχουν καμία σχέση. Καμία!».

