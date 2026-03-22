Ο Χάρης Βαρθακούρης έριξε “βόμβες” για Big Brother και ΣΚΑΙ: “Ένας παίκτης μπήκε μέσα με κορωνοϊό”

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν σήμερα ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος κάθισε στον καναπέ της Ναταλίας Γερμανού με άκρως εξομολογητική διάθεση.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μάλιστα, έριξε αρχικά και μερικές «βόμβες» για το Big Brother και τον ΣΚΑΙ.

«Ήρθαν τότε προτάσεις, επέλεξα καλώς ή κακώς την πιο δύσκολη και πιο μακριά από μένα, το Big Brother. Σκάει ο κορωνοϊός, το Big Brother ήταν έτοιμο να βγει τον Μάρτιο του 2020, όμως, τα πάντα παρέλυσαν. Νομίζω ότι έξι χρόνια μετά, δεν υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιο που μου απαγορεύει να πω ότι όταν μπήκαν οι παίκτες στο σπίτι και ένας εξ αυτών είχε κορωνοϊό. Θα σταματούσε ούτως ή άλλως, πόσω μάλλον… Και πήγε από Μάρτιο, Σεπτέμβριο. Ήταν μια ευλογία για όλους, ανεξαρτήτως κορωνοϊού ή μη, γιατί τα πράγματα δεν ήταν έτοιμα», είπε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μετά έκανα το “ΣΚ Family”! Με το συμβόλαιο που είχα, μετά το Big Brother θα έκανα το Masked Singer, είχα κανονίσει δηλαδή για δύο πράγματα. Αυτό λόγο κορωνοϊού, ψόφησε! Τότε όμως κάναμε το σαββατοκύριακο με την γυναίκα μου, όπου απέναντι υπήρχε μια εκπομπή που δεν μας άφησε να… αναπνεύσουμε! Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε καν ποια… εκπομπή ήταν, ούτε σε ποιο κανάλι».

Ο Χάρης Βαρθακούρης ανέφερε επίσης: «Ήμουν ένα κούτσουρο στην εκπομπή, δεν με ενδιέφερε να κρίνω ούτε το Survivor, ούτε το άλλο μουσικό ριάλιτι που είχε το κανάλι. Δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση, ούτε το Big Brother έβλεπα μετά. Μου έλεγαν να το βλέπω για να διορθώνω τα λάθη μου και είπα όχι.

Ήμουν σε μια εκπομπή σαββατοκύριακου και ήμουν υποχρεωμένος να σχολιάζω και τα προγράμματα του ΣΚΑΙ και δεν είχα ιδέα τι προβάλλει. Οπότε, ήμουν ένας τύπος που καθόταν δίπλα στην παρουσιάστρια και ευτυχώς υπήρχαν η Μαρία Αντωνά και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αλλά είχα ένα 20λεπτο που τραγουδούσα ζωντανά με φίλους και εκεί ήταν η χαρά μου».