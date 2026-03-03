MENOY

MEDIA NEWS

Ο Benzy τραυματίστηκε στο Survivor: Αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, θα έρθω πίσω πιο δυνατός

THESTIVAL TEAM

Ο Benzy αντιμετώπισε έναν τραυματισμό στο μάτι κατά τη διάρκεια του Survivor, σχολιάζοντας μάλιστα ότι το ατύχημα τον έκανε να αισθάνεται σαν τον Δηλίο από την ταινία «300».

Ο παίκτης της ομάδας των «Αθηναίων» εμφανίστηκε στο συμβούλιο του νησιού τη Δευτέρα 2 Μαρτίου με το ένα μάτι του καλυμμένο, ενώ ο Γιώργος Λιανός εξήγησε πως οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να προστατεύσει το μάτι του για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο παίκτης τόνισε με αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει στους αγώνες ακόμη πιο δυνατός, ενώ νωρίτερα δήλωσε ότι το κάλυμμα στο μάτι του, τον έκανε να νιώθει σαν τον Σπαρτιάτη στρατιώτη, που είχε χάσει την όραση από το ένα του μάτι σε μάχη.

Όπως είπε ο Benzy: «Τώρα αισθάνομαι σαν τον Δήλιο από τους 300, και αυτό σημαίνει ότι θα έρθω πίσω πιο δυνατός. Δεν ξέρω τι έγινε αυτές τις δύο ημέρες, αλλά ευτυχώς η ομάδα ήταν φουλ δυνατή και κερδίζουνε και μακάρι να προχωράνε έτσι. Εγώ νομίζω ότι με το ένα μάτι θα είμαι καλύτερος στον στόχο».

Δείτε το βίντεο

Benzy Survivor

