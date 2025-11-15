Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν πήγε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου – Ο λόγος και η δημόσια συγγνώμη

Καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου επρόκειτο να ήταν το πρωί του Σαββάτου (15/11) ο Απόστολος Γκλέτσος, ωστόσο ο ηθοποιός δεν κατάφερε να είναι συνεπής στο ραντεβού του με την παρουσιάστρια και θέλησε να εξηγήσει δημοσίως το γιατί.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η γη της ελιάς» του ΜEGA, βγήκε τηλεφωνικώς στο «Χαμογέλα και πάλι» και είπε στη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα της ότι αρρώστησε ξαφνικά.

Μάλιστα, ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε «συγγνώμη» από την παρουσιάστρια και δεσμεύτηκε ότι θα πάει σύντομα στην εκπομπή της.

«Καλημέρα. Είχαμε κλείσει σήμερα ραντεβού να έρθω στην εκπομπή. Γύρισα χθες αργά, βράδυ από την Κύπρο, μετά από δυο εβδομάδες δύσκολων γυρισμάτων. Κάποια στιγμή κατά τις 5 το πρωί άρχισε να με πονάει ο λαιμός, σαν να έχω καρφιά στο λαιμό, να έχω τρομερό πονοκέφαλο, άρχισε να ανεβαίνει ο πυρετός και να έχω ρίγη. Μου είναι αδύνατον, παιδιά, να έρθω», ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Καταλαβαίνετε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Ζαλίζομαι. Δε θα τα καταφέρω να έρθω. Να ξέρετε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την υπόσχεση ότι δε θα βγω κάπου αλλού να μιλήσω», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Αμέσως, η Σίσσυ Χρηστίδου του είπε ότι η υγεία είναι πάνω από όλα και του έστειλε τα περαστικά της.

«Σας το χρωστώ, γιατί εγώ θυμάμαι ότι μου δώσατε τον χρόνο να μιλήσω τότε που ασχολούμουν με την πολιτική και να εξηγήσω αυτά που ήθελα. Το θυμάμαι αυτό. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Με ακούτε πως μιλάω… Χίλια συγγνώμη», είπε με βραχνιασμένη φωνή.