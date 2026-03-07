MENOY

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ούτε ως τηλεθεάτρια μ’ αρέσουν έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι εκπομπές

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα αυτή την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, δε, η εκθαμβωτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της απουσία και στο ενδεχόμενο να γυρνούσε εκ νέου με την παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού.

Ειδικότερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αν ήταν κάτι το οποίο θα μου άρεσε να το κάνω και θα μπορούσα να το υποστηρίξω, θα επέστρεφα στην τηλεόραση. Και στο κομμάτι της μυθοπλασίας ισχύει αυτό, φυσικά. Θα ‘λεγα πως μάλλον σ’ αυτό το κομμάτι θα με ενδιέφερε περισσότερο”.

“Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι εκπομπές, που έχει αλλάξει η θεματολογία τους και δεν είναι όπως όταν έκανα εγώ εκπομπές, που ήταν αμιγώς ψυχαγωγικά τα πράγματα… υπήρχε η ψυχαγωγία και η ενημέρωση, τώρα όμως αυτά έχουν ενωθεί και ούτε ως τηλεθεατή, να πω την αλήθεια, μ’ αρέσει πολύ αυτό. Θα ‘θελα, άμα θέλω να δω κάτι να χαλαρώσω, να το δω και άμα θέλω να ενημερωθώ, να ενημερωθώ”.

“Δηλαδή θα ‘θελα να ‘χω αυτή την καθαρή επιλογή. Ένα παιχνίδι σίγουρα θα το έκανα και είναι χρόνια, τώρα, που λέω ότι θα με ενδιέφερε να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι” συμπλήρωσε, επίσης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση αυτή την εβδομάδα.

