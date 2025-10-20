“Νωρίς Νωρίς”: Εμφανίστηκε στην εκπομπή με διαφορετικά παπούτσια – “Ό,τι τρελό, χαρούμενο και πολύχρωμο είναι το καλύτερό μου”

Με διαφορετικό χρώμα παπουτσιών εμφανίστηκε στη σημερινή (20/10) εκπομπή ο Κρατερός Κατσούλης.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής της ΕΡΤ υποδέχθηκε τους τηλεθεατές με μία ξεχωριστή στυλιστική πρόταση, επιλέγοντας ένα παπούτσι σε πορτοκαλί-κόκκινη και ένα σε γαλανόλευκη απόχρωση.

Την ιδιαίτερη αυτή κίνηση του συναδέλφου του σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο “Νωρίς-Νωρίς”.

«Μ’ αρέσει πάρα πολύ το διαφορετικό παπούτσι. Όταν ήμουν παιδάκι, ζωγράφιζα διαφορετικά χρώματα τα παπούτσια, 12 χρονών. Θα μου άρεσε να είμαι σχεδιαστής μόδας. Σε βλέπω τώρα με αυτά και βλέπω και πολλούς στον δρόμο και μου αρέσει πάρα πολύ», παρατήρησε ο ηθοποιός.

«Υπήρχε μία πολύ γνωστή εταιρεία -δεν θα την πούμε τώρα- με τα κλασικά, πάνινα αθλητικά, τα λευκά, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει να τα βάψει με μαρκαδόρο και να τους κάνει τα δικά του σχέδια. Εμένα γι’ αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ. Ό,τι τρελό, χαρούμενο και πολύχρωμο είναι το καλύτερό μου», του απάντησε ο Κρατερός Κατσούλης.