Νόνη Δούνια: Όταν υπάρχουν παράπονα μεταξύ συνεργατών, καλό είναι να λύνονται κατ’ ιδίαν

Η Νόνη Δούνια κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. Η ίδια ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στον δημοσιογράφο, τονίζοντας ότι τυχόν διαφωνίες μεταξύ συνεργατών πρέπει να επιλύονται ιδιωτικά και όχι δημόσια μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα.

«Έχω κάνει πολλές φορές restart στη ζωή μου. Ας πούμε, η μητρότητα φέρνει πολλές αλλαγές, ειδικά όταν είσαι νέα μαμά και τα προγράμματα αλλάζουν. Οπότε, λίγο μετά τις πρώτες ηλικίες των παιδιών, μπορείς να κάνεις ένα restart. Επίσης, και στα επαγγελματικά μπορείς να κάνεις restart», δηλώνει η Νόνη Δούνια.

«Όταν μπαίνεις στην εμμηνόπαυση, κάνεις ένα restart, ίσως βλέπεις κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Σου δίνει μια ελευθερία αυτή η περίοδος, ξεκινάς να ικανοποιείς περισσότερο τον εαυτό σου παρά τους άλλους», εξομολογείται.

Σε ερώτηση για τον Κώστα Τσουρό και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες με την εκπομπή του, η Νόνη Δούνια απαντά:

«Τον εκτιμώ και τον σέβομαι, θεωρώ ότι οι αλλαγές είναι πάντα ευπρόσδεκτες και μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει, είναι πολύ δίκαιος και σοβαρός επαγγελματίας. Προσωπικά, δεν έχω κανένα παράπονο. Θεωρώ πως, όταν υπάρχουν παράπονα, καλό είναι να λύνονται κατ’ ιδίαν».