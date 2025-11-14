MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Νόνη Δούνια: Όταν υπάρχουν παράπονα μεταξύ συνεργατών, καλό είναι να λύνονται κατ’ ιδίαν

|
THESTIVAL TEAM

Η Νόνη Δούνια κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. Η ίδια ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στον δημοσιογράφο, τονίζοντας ότι τυχόν διαφωνίες μεταξύ συνεργατών πρέπει να επιλύονται ιδιωτικά και όχι δημόσια μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα.

«Έχω κάνει πολλές φορές restart στη ζωή μου. Ας πούμε, η μητρότητα φέρνει πολλές αλλαγές, ειδικά όταν είσαι νέα μαμά και τα προγράμματα αλλάζουν. Οπότε, λίγο μετά τις πρώτες ηλικίες των παιδιών, μπορείς να κάνεις ένα restart. Επίσης, και στα επαγγελματικά μπορείς να κάνεις restart», δηλώνει η Νόνη Δούνια.

«Όταν μπαίνεις στην εμμηνόπαυση, κάνεις ένα restart, ίσως βλέπεις κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Σου δίνει μια ελευθερία αυτή η περίοδος, ξεκινάς να ικανοποιείς περισσότερο τον εαυτό σου παρά τους άλλους», εξομολογείται.

Σε ερώτηση για τον Κώστα Τσουρό και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες με την εκπομπή του, η Νόνη Δούνια απαντά:

«Τον εκτιμώ και τον σέβομαι, θεωρώ ότι οι αλλαγές είναι πάντα ευπρόσδεκτες και μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει, είναι πολύ δίκαιος και σοβαρός επαγγελματίας. Προσωπικά, δεν έχω κανένα παράπονο. Θεωρώ πως, όταν υπάρχουν παράπονα, καλό είναι να λύνονται κατ’ ιδίαν».

Νόνη Δούνια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Χατζόπουλος για τη συμφωνία με Μυστακίδη: Μένει η αίτηση στην ΕΕΑ, και κάποιες λεπτομέρειες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοίρασαν δωρεάν self test ανίχνευσης αλκοόλ σε οδηγούς στο κέντρο – “Αξιόπιστο κατά 98%”, πώς λειτουργεί – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος σε πτήση Κρακοβία-Μπρίστολ: Αρνήθηκε να καθίσει στην προσγείωση και επιτέθηκε στην αστυνομία – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Σοφία Παυλίδου: Τα πρώτα τραύματα που υπήρχαν στο δικό μου κορμί μεταφέρθηκαν και στα παιδιά μου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

“Να μείνουν πίσω και να πολεμήσουν” – Ο Μερτς κάλεσε τον Ζελένσκι να περιορίσει τη μαζική άφιξη νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

SOS εκπέμπουν οι αστυνομικοί για τη δομή μεταναστών στις Σέρρες- “Είναι βέβαιο ότι θα ξαναγίνει εξέγερση”