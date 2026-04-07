Νόνη Δούνια: Ήταν προκατειλημμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον οποίο θα συνεργαζόμουν

Η Νόνη Δούνια βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου καλεσμένη στην εκπομπή «Με τον Ρένο», με τον Ρένο Χαραλαμπίδη.

Η παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για την διαχείριση της απόρριψης, την οποία βίωσε στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ έδωσε συμβουλές στα νέα παιδιά που ασχολούνται με το αντικείμενο και ανέφερε πως βοήθησε η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό στο να μάθει πως να χάνει.

«Δεν είναι εύκολη η διαχείριση της απόρριψης. Δεν αρέσεις σε όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθεις πολύ νωρίς. Τα κορίτσια και τα αγόρια, τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που οι γονείς τους, οι φίλοι τους, τους λένε “πόσο όμορφοι είναι” και “πόσο οι καλύτεροι”, και ξαφνικά μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο και τρως πόρτα, λες “ωπ, τελικά δεν είμαι τόσο όμορφος ή τόσο όμορφη;” Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την η απόρριψη. Όταν είσαι 20 χρονών δε θα διαχειριστείς την απόρριψη με τον ίδιο τρόπο όπως στα 25 και στα 30. Επίσης μαθαίνεις πως δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους τους πελάτες. Θέλει χρόνο.

Υπήρχε απόρριψη που με είχε ενοχλήσει. Όχι που με πόνεσε, που με ενόχλησε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Έχω μάθει πολύ καλά να χάνω, γιατί έχω κάνει πρωταθλητισμό. Και το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις στον πρωταθλητισμό, είναι να χάνεις. Είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορείς να μάθεις. Οπότε μετά ο πρωταθλητισμός και η ενασχόλησή μου με τον πρωταθλητισμό μού έβγαινε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου», είπε αρχικά η Νόνη Δούνια.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια απόρριψη που δέχτηκε από τηλεοπτική εκπομπή χωρίς καν να της δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει την αξία της: «Είχα μάθει να χάνω. Είναι άλλο αυτό που σου είπα. Είναι ότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Δώσε μου την ευκαιρία, δες με κι αν δε σου κάνω εντάξει. Αλλά πρώτα δες με. Δεν με είδαν, γιατί ήταν προκατειλημμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον οποίο θα συνεργαζόμουν, για ένα πολύ συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν, που ήταν πρωινό και είχε και έναν χαρακτήρα ενημερωτικό, αλλά θέλανε μια ωραία παρουσία η οποία να έχει και λόγο. Και ήταν προκατειλημμένος ο ένας άνθρωπος εκ των οποίων θα ήταν σε αυτή την εκπομπή».