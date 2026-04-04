Νίκος Κοκλώνης – Η αναφορά στα χαμηλά νούμερα και η guest επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου: “Πού να φανταστώ τι θα μου βάλουν απέναντι;”

Στο 7ο live του J2US υποδέχθηκε ο Νίκος Κοκλώνης τους τηλεθεατές του ΟΡΕΝ το βράδυ του Σαββάτου (4/4). Ο παρουσιαστής έκανε την καθιερωμένη έναρξη στο μουσικό σόου τραγουδώντας παραφρασμένη κάποια μεγάλη επιτυχία και αυτή τη φορά δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει ο φετινός κύκλος.

Αλλάζοντας τους στίχους του τραγουδιού “Μου Κάνει Πλάκα ο Θεός”, ο Νίκος Κοκλώνης σχολίασε μεταξύ άλλων:

«Πάνω που τα πήρα τα πρώτα τα νούμερα και η Nielsen νόμιζα μου ‘ριχνε δούλεμα, πού να φανταστώ τι θα βάλουν απέναντι; […] Άλλοι να βλέπουν Σεφερλή, άλλοι μέχρι και παιδική (ταινία) και τι να κάνω, βρε παιδιά;».

Αμέσως μετά, παραφράζοντας και τους στίχους στο κομμάτι “Περιττός” της Δέσποινας Βανδή, ο παρουσιαστής συνέχισε στο ίδιο ύφος, δηλώνοντας ωστόσο πως ο ανταγωνισμός τον έχει πεισμώσει περισσότερο.



Καλωσορίζοντας την κριτική επιτροπή, ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχθηκε ξανά έστω και σε guest εμφάνιση τη Μαρία Μπακοδήμου.

«Σαν να μην έλειψα μου φαίνεται. Ήρθαμε εδώ, καλωδιωθήκαμε, χαιρετηθήκαμε, γελάσαμε, αρχίσαμε να πίναμε. Ήταν κανονικά σαν να μην έλειψα ποτέ. Το πάω… καρφωτή σήμερα στο ΟΡΕΝ», δήλωσε η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας το back-to-back σερί με τον “Αδύναμο Κρίκο” που προηγήθηκε.

Πηγή: zappit.gr