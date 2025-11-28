Νίκος Ευαγγελάτος για τον φονικό σεισμό του ’99: Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά στο σπίτι

Τις αναμνήσεις του από τον φονικό σεισμό του 1999 μοιράστηκε στο “MEGA Stories” το βράδυ της Πέμπτης (27/11) ο Νίκος Ευαγγελάτος. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Μεγάλου Καναλιού ήταν από τους πρώτους που κλήθηκαν να μεταδώσουν την έκτακτη είδηση στο πανελλήνιο, λίγα μόλις λεπτά μετά το χτύπημα του εγκέλαδου μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

«Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη και έντονη στιγμή για όλη την Αττική και όλη τη χώρα. Τότε εγώ εργαζόμουν στον ΣΚΑΙ με διευθυντή τον Σταμάτη Μαλέλη. Τότε κάναμε τα δελτία ειδήσεων από ένα κτίριο το οποίο την ημέρα του σεισμού είχε ανοίξει στη μέση.

Στο γραφείο που καθόμουν είχε γίνει μία μεγάλη ρωγμή και έβλεπα τον από κάτω όροφο. Έβγαλα τον Σταμάτη από το γραφείο του και κατεβήκαμε όλοι μαζί κάτω. Μετά από λίγο ανεβήκαμε ελάχιστα άτομα επάνω για να κάνουμε την πρώτη εκπομπή», αφηγήθηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

«Σχετικά γρήγορα έφτασαν κάποιοι άνθρωποι εκεί και είχαμε μία πρώτη εικόνα, η οποία ήταν χαοτική. Κτίρια είχαν πέσει, υπήρχαν μεγάλες ζημιές. Αυτό που έχω κρατήσει μέσα μου είναι ότι υπήρχε μία τρομερή παγωμάρα, τρόμος για όλο αυτό που είχε συμβεί και υπήρχε διαρκώς ένας φόβος για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι γιατί κούναγε συνέχεια. Το επίκεντρο ήταν στην Αττική», περιγράφει ο παρουσιαστής.

«Ήταν και για μένα μία πολύ έντονη στιγμή γιατί τότε είχε γεννηθεί ο δεύτερος γιος μου, ήταν 10 Αυγούστου και δεν είχε κλείσει ούτε μήνα. Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά στο σπίτι. Είχα αφήσει το τηλέφωνο μου σε έναν συνεργάτη μου και θυμάμαι να βλέπω έναν άνθρωπο να μου κάνει ένα νόημα ότι τα πράγματα στο σπίτι είναι καλά», εξομολογήθηκε κλείνοντας ο Νίκος Ευαγγελάτος στην κάμερα του “MEGA Stories”.