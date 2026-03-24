Νικολούλη: Όταν καταλάβεις ότι οι τηλεθεατές κουράστηκαν αποχωρείς, δεν μένεις εκεί μόνο και μόνο για να υπάρχεις στην τηλεόραση

Την παρουσίαση του νέου της βιβλίου με τίτλο “Απαγωγή” πραγματοποίησε χθες βράδυ (23/03) η Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA υποδέχθηκε αγαπημένα της πρόσωπα και συναδέλφους, παραχωρώντας δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την εκδήλωση.

«Είναι το 5ο μου βιβλίο που “γεννήθηκε” με πόνους πολλούς. Είναι μια υπόθεση που κουβαλάω χρόνια μέσα μου, γιατί ήταν η πρώτη μου επαφή με το οργανωμένο έγκλημα τα πρώτα χρόνια του “Τούνελ”», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη για το νέο της λογοτεχνικό εγχείρημα.

Σε ερώτηση για το εάν έχει σκεφτεί ποτέ να βάλει μία άνω τελεία ώστε να ξεκουραστεί, η δημοσιογράφος απαντά: «Έχω 31 χρόνια στο “Τούνελ” και τα τελευταία 10 χρόνια μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Για να εξακολουθώ να είμαι εδώ σε αυτή την εκπομπή, πάει να πει ότι δεν έχω κουραστεί ούτε εγώ ούτε οι τηλεθεατές».

«Παίζει ρόλο αυτό. Αν οι τηλεθεατές νιώθουν την κόπωση και είσαι ένας παρουσιαστής που τους σέβεται, πρέπει να αποχωρείς. Όταν καταλάβεις ότι οι τηλεθεατές κουράστηκαν, ή αλλάζεις κάτι ή αποχωρείς. Δεν μένεις εκεί μόνο και μόνο για να υπάρχεις στην τηλεόραση, κατάλαβες; Είναι ένας συνεχής αγώνας και δουλειά», επισήμανε η Αγγελική Νικολούλη για την πολυετή της παρουσία στο “γυαλί”.

