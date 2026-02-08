Νεφέλη Μεγκ κατά Δημήτρη Παπανώτα: Στο σύμπαν του είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, ο άνδρας ζει και η γυναίκα μπλέκει

Μέσα από το νέο επεισόδιο της σατιρικής της εκπομπής “Πλυντήριο” επέλεξε η Νεφέλη Μεγκ, το βράδυ της Κυριακής, να ασχοληθεί με τον Δημήτρη Παπανώτα όπως είδαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Κι αυτό μια και η νεαρή Youtuber έβαλε στη νέα της… μπουγάδα την πολυσυζητημένη “κόντρα” του δημοσιογράφου με την Ελένη Βουλγαράκη, η οποία και ξεκίνησε από τα σχόλια που έκανε για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή, Φώτη Ιωαννίδη.

Έτσι, κάνοντας αναπαραγωγή μέρους των σχολίων που έγιναν στον αέρα του Happy Day, η Νεφέλη Μεγκ σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ευτυχώς που υπάρχει και ο Δημήτρης Παπανώτας να μας επιβεβαιώσει πως υπάρχουν, ακόμα, προοδευτικοί άνθρωποι”.

“Σύμφωνα με τον Παπανώτα, αν είσαι άνδρας αθλητής καριέρας, δεν θες δίπλα σου σύντροφο. Θες οικιακή βοηθό και λίγο τσιλιμπούρδισμα. Πολύ βασικό. “Έχει και κούκλες” μας ενημέρωσε ευτυχώς, για να μη μείνεις κανείς ανενημέρωτος. Η Ελένη Βουλγαράκη, τώρα, κακή επένδυση… βάρος… πίεση. Σαν να λέμε βαλίτσα πάνω από τα κιλά της. Τι δουλειά έχει μια γυναίκα να παίρνει αποφάσεις ζωής; Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, χαλάει το αφήγημα. “.

“Γιατί στο σύμπαν Παπανώτα οι όροι είναι ξεκάθαροι: ο άνδρας ζει, η γυναίκα μπλέκει. Κι αν τολμήσει να ακολουθήσει, κάτι έκανε λάθος. Το αστείο είναι ότι αν ένας άνδρας τα άφηνε όλα για μια γυναίκα στο εξωτερικό, θα του κάναμε αφιέρωμα. “Ρομαντικός, μάγκας, την αγάπησε”. Εδώ, όμως, κάνουμε ανάλυση κόστους – οφέλους λες και μιλάμε για leasing”.

“Οπότε, όχι, το πρόβλημα δεν είναι η Βουλγαράκη ούτε η Πορτογαλία. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι μιλάνε για σύγχρονες σχέσεις με μυαλά μυαλό από άλλη δεκαετία και όλο αυτό το περνάνε για σοφία” συμπλήρωσε, ακόμα, η Νεφέλη Μεγκ στο νέο επεισόδιο για το “Πλυντήριο” του ΣΚΑΪ.