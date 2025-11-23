MENOY

Ναταλία Γερμανού: Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ! Ήταν και οι Κανάκης, Σερβετάς, Κιούσης

Για την πρώτη καταγγέλλουσα στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου μίλησε στον αέρα της εκπομπής της η Ναταλία Γερμανού.

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια, δεν ήταν η μόνη που της στάθηκε από την αρχή, αλλά και οι Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης την υποστήριξαν οικονομικά και ψυχολογικά.

«Θέλω να πω κάτι για να είμαι σωστή. Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα της από την αρχή, ήταν και οι παρουσιαστές του Ράδιο Αρβύλα, ήταν δίπλα της και οικονομικά και ψυχολογικά. Μετά την αποκάλυψη, στο πλευρό του κοριτσιού στάθηκαν και ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης.

Και οικονομικά, το τονίζω, και ψυχολογικά! Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και τα τρία παιδιά, που αμέσως βρέθηκαν στο πλευρό του κοριτσιού. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε η Ναταλία Γερμανού.

