Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή της – “Ζητώ ειλικρινά συγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια”

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι της Κυριακής, η Ναταλία Γερμανού δεν αισθάνθηκε πολύ καλά με αποτέλεσμα να αποχωρήσει εκτάκτως από τον τηλεοπτικό αέρα.

“Η Ναταλία παλεύει λίγο με την ημικρανία, σε πολύ λίγο θα είναι και πάλι μαζί μας” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, προκειμένου να δικαιολογήσει την απρόσμενη αυτή απουσία της παρουσιάστριας της εκπομπής.

Μετά από την προβολή μιας μαγνητοσκοππημένης συνέντευξης, λοιπόν, Ναταλία Γερμανού επανήλθε προσωρινά στο πλατό.

“Δεν επέστρεψα για πολύ, δυστυχώς. Ζητώ ειλικρινά συγνώμη. Είμαι πάρα πολύ χάλια αλλά έπρεπε να ‘μαι για λίγο εδώ” εκμυστηρεύτηκε, εμφανώς ταλαιπωρημένη, η Ναταλία Γερμανού στον αέρα του “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha το μεσημέρι της Κυριακής.

Αμέσως μετά την παρουσίαση των προϊόντων περιποίησης, ωστόσο, η ψυχαγωγική εκπομπή προχώρησε σε διαφημιστικό διάλειμμα από το οποίο και επανήλθε για πολύ λίγο η Ναταλία Γερμανού στον τηλεοπτικό αέρα. Ο λόγος ακόμα μια παρουσίαση δώρων για την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

“We are back! Ξέρω ότι μου ζαλίζεσαι, ξέρω ότι μου υποφέρεις αλλά θέλω πραγματικά να σε φέρω στον κόσμο του έρωτα ο οποίος θα γιορτάσει το επόμενο Σάββατο” επισήμανε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης για να συμπαρουσιάσουν μαζί με τη Ναταλία Γερμανού την εν λόγω ενότητα.

