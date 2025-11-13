Ναταλί Κάκκαβα: Ο Γιώργος Λιάγκας πληρώνει την κριτική που έχει ασκήσει όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολύ κόσμο

Καλεσμένη στο πλατό του Real View βρέθηκε η Ναταλί Κάκκαβα, το βράδυ της Πέμπτης, καθώς απουσίαζε λόγω θεατρικών υποχρεώσεων η Σοφία Μουτίδου από το γυναικείο μαγκαζίνο του OPEN.

Όταν η τηλεοπτική παρέα ασχολήθηκε με την “κόντρα” ανάμεσα στον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Λιάγκα, δε, η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση με αφορμή τα σχόλια του γνωστού κωμικού για μαγιό που είχε φορέσει στο παρελθόν ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

“Να πω κάτι που δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Νομίζω ότι το μαγιό που φορούσε ο Γιώργος Λιάγκας είναι το μαγιό που έχει φορέσει η εθνική πόλο, η ομάδα μας, που μας έχει ανεβάσει στο υψηλότερο βάθρο της Ευρώπης. Δεν είναι ένα μαγιό, λοιπόν, τυχαίο και νομίζω ότι ο παραλληλισμός που έκανε ο, εμμονικός κατ’ εμέ κάποιες φορές με συγκεκριμένα πρόσωπα, Λάκης Λαζόπουλος ήταν ατυχέστατος σ’ αυτή την περίπτωση” επισήμανε, εν αρχή, η Ναταλί Κάκκαβα.

“Στην προκειμένη περίπτωση ο Γιώργος Λιάγκας διαφοροποιήθηκε και είπε ότι “στέλνω εξώδικο, θέλω να μου ζητήσεις συγνώμη, δεν θέλω να ασχολήσαι μαζί μου”. Άρα σ’ αυτή την περίπτωση το βλέπουμε για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν έχει ξαναστείλει εξώδικα ο Λιάγκας. Για να φτάνει στο σημείο αυτό ο άνθρωπος που έχει κρίνει τους πάντες… Για να τα λέμε αυτά, έχει εκφέρει άποψη και έχει κάνει κριτική σκληρή, αυστηρή”.

“Νομίζω ότι ο Γιώργος πληρώνει ακριβώς την κριτική που έχει ασκήσει όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολύ κόσμο και έχει δημιουργήσει και πολλές αντιπάθειες. Όμως, θα επιμείνω γιατί κάνω εικόνα αυτή τη στιγμή τον Γιώργο Λιάγκα που έχει δύο ανήλικα παιδιά τα οποία κάνουν πόλο. Είναι και χειμερινός κολυμβητής” υπογράμμισε, λίγο αργότερα, η Ναταλί Κάκκαβα στον αέρα της εκπομπής του OPEN.