Νάνσυ Ζαμπέτογλου σε Θανάση Αναγνωστόπουλο: “Πώς έχουμε ταιριάξει τόσο πολύ και είμαστε 35 χρόνια κολλητοί, δεν μπορώ να καταλάβω”

Μια ιδιαίτερη συνομιλία είχαν σήμερα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην έναρξη του «Στούντιο 4».

Όλα άρχισαν, όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος εξομολογήθηκε πως του αρέσει η συννεφιά και πως κατά βάθος είναι ρομαντική ψυχή.

«Παιδιά, θα σας εξομολογηθώ κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η συννεφιά. Στη Νορβηγία θα ζούσα άνετα ή στη Δανία. Βέβαια, το λέω εκ του ασφαλούς. Δηλαδή, βλέπω έξω που έχει συννεφιά και λέω… τι ωραία!», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου απάντησε: «Σιγά ρε Θανάση! Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω… Εμείς, πώς έχουμε ταιριάξει τόσο πολύ και είμαστε 35 χρόνια κολλητοί, δεν μπορώ να καταλάβω».

«Εγώ, κατά βάθος, μην κοιτάτε που δείχνω έτσι μια εικόνα πιο δυναμική, είμαι βαθιά ρομαντική ψυχή. Το κρύβω, έχεις δίκιο, αλλά δεν ισχύει τίποτα, είμαι βαθιά ρομαντικός… Αρχίζω και το παραδέχομαι πως είμαι βαθιά ρομαντική ψυχή», συμπλήρωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.