Μπέττυ Μαγγίρα: Πολλά από αυτά που θα πούμε και θα κάνουμε στη σκηνή της Eurovision θα συζητηθούν

Τους παρουσιαστές του Sing for Greece, του ελληνικού τελικού για τη Eurovision, συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς”.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά μίλησαν στον δημοσιογράφο, Θάνο Ντι-Βίτα, λίγα 24ωρα πριν πουν την πρώτη “καλησπέρα” στους τηλεθεατές της ΕΡΤ από τον Α’ Ημιτελικό της διοργάνωσης.

«Μπορεί οι καρτ ποστάλ που γυρίσαμε και αυτά που λέγονται και κάνουμε με τον Γιώργο και την Κατερίνα πιστεύω θα συζητηθούνε. Σίγουρα τον κεντρικό ρόλο τον πρωταγωνιστικό τον έχουν τα παιδιά», δηλώνει η Μπέττυ Μαγγίρα και συμπληρώνει:

«Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, δεν μένει χρόνος για να κάνουμε εμείς πράγματα πολλά. Άρα τα κάνουμε μέσω των καρτ ποστάλ, αυτά τα μικρά σκετσάκια, που είναι η παρουσίαση των παιδιών και για να σπάσουμε και λίγο τη σοβαρότητα του πράγματος αλλά να μην έχουμε σοβαροφάνεια, γιατί είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού, ο οποίος το μόνο που θέλουμε να μας φέρει είναι χαρά, περηφάνια στη χώρα».

«Έχουμε βάλει χιούμορ στις καρτ ποστάλ μας σίγουρα και αυτό είναι καλό. Σίγουρα θα υπάρξουν και τα πειράγματα μεταξύ μας, δεν ετοιμάζουμε θεατρικό δρώμενο όμως, θα βγει αυθόρμητο», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο των 28 καρτ ποστάλ, ο σεναριογράφος και ηθοποιός δήλωσε:

«Σκέφτηκα, ωραία θα ήταν αντί να λέμε τα βιογραφικά που τα έχουν πει και όλα τα παιδιά, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. […] Το κόνσεπτ είναι αυτό, το τι μπορεί να πάει στραβά το τελευταίο λεπτό ή πώς αντιδράει κάποιος ένα λεπτό πριν βγει στη σκηνή».

«Με ενθουσιάζει και είμαι πολύ ανυπόμονη και λίγο άγχος το έχω, αλλά επειδή εμένα η ειδικότητά μου είναι η live παράσταση, όπου λειτουργώ πάρα πολύ με αυτοσχεδιασμό πάνω σε υπάρχοντα κείμενα, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά.

Και έχω δίπλα μου δύο επαγγελματίες πάνω στο οποίο μπορώ να βασιστώ απόλυτα, τους εμπιστεύομαι τελείως, είναι καταπληκτικοί, με χρόνια εμπειρίας. Με αυτό το τρίο νομίζω θα έπρεπε να έχουμε λίγο χώρο ο καθένας να είμαστε ο εαυτός μας και να βγάλουμε τη χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας», τόνισε από την πλευρά της η Κατερίνα Βρανά.