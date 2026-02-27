MENOY

Μπεκατώρου για τη συνεργασία με τον Αρναούτογλου: Δεν ήξερα πώς να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο

Στην περίοδο που συνεργάστηκε τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ανέτρεξε η Μαρία Μπεκατώρου.

Η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε πως βρισκόμενη στο πλευρό του, ένιωθε «μαγκωμένη».

Όπως είπε, δεν γνώριζε πώς έπρεπε να σταθεί δίπλα σε έναν τηλεοπτικό ογκόλιθο, όπως τον χαρακτήρισε.

Στο πλαίσιο συνέντευξης στο περιοδικό “HELLO”, η Μαρία Μπεκατώρου ρωτήθηκε αν πιέστηκε ποτέ καλούμενη να υπηρετήσει συγκεκριμένα τηλεοπτικά πρότυπα. Τότε, εκείνη αναφέρθηκε στη δυσκολία που είχε συναντήσει, ενώ συμμετείχε στην εκπομπή «Τα Καρντάσιανς».

«Ποτέ. Το μόνο που μπορώ να αναφέρω ως δυσκολία ήταν όταν άρχισα να είμαι στην παρέα των “Καρντάσιανς” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Σταρόβα. Δεν πίστευα ότι ήμουν εκεί με τον Γρηγόρη, ο οποίος με είχε επιλέξει ο ίδιος και πάντα τον ευχαριστώ για αυτό», εξομολογήθηκε.

Συνεχίζοντας, τόνισε πώς δεν ήξερε ποια στάση έπρεπε να υιοθετήσει δίπλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Στην αρχή ένιωθα πολύ μαγκωμένη και έκανα πολύ πίσω. Δεν ήξερα πώς να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο που λέγεται Γρηγόρης Αρναούτογλου. Στην πορεία το βρήκα αλλά, μέχρι να γίνει αυτό, πιέστηκα, αν και ο Γρηγόρης με είχε βοηθήσει πολύ», πρόσθεσε.

