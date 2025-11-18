Μουτίδου κατά Λιάγκα: Θα υπάρχει παρουσιαστής το 2025 που θα λέει “σου κουνήθηκε; ομορφάντρας;” και θα είναι αποδεκτό;

Ένα νέο ξέσπασμα συζήτησης προκάλεσαν στην εκπομπή Real View οι δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, με τη Σοφία Μουτίδου να κάνει για «επικίνδυνο λόγο» και το πάνελ να συγκρούεται ανοιχτά για τα όρια της δημόσιας τοποθέτησης.

«Ομορφάντρα; Σου κουνήθηκε; Παιδιά προσοχή λίγο ε; Προσοχή! Είναι επικίνδυνος λόγος αυτός», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου. Με την Έλενα Χριστοπούλου να προσπαθεί να εξηγήσει: «Εγώ απλά ερμηνεύω από ποια πλευρά μιλάει». «Από την πλευρά του μπάρμπα στο καφενείο», απάντησε η Μουτίδου.

«Έτσι έχουν μεγαλώσει… Είναι το πλαίσιο», είπε η Χριστοπούλου, με τη Μουτίδου να αντιδρά: «Θα υπάρχει παρουσιαστής το 2025 που θα λέει “σου κουνήθηκε; ομορφάντρας;” και θα είναι αποδεκτό;».

«Ναι, είναι ελληνικό στοιχείο», αντέτεινε η Χριστοπούλου. «Μπορεί να περάσουν 100 χρόνια μέχρι να έρθουν άλλα μυαλά, να φύγει το παλιό».

«Δεν αντιστέκεσαι σε αυτό που ακούς;» συνέχισε η Μουτίδου.

«Δεν μπορώ τα άκρα», απάντησε η Χριστοπούλου.

«Αυτό δεν είναι άκρο;», συνέχισε η Μουτίδου.

Η Ελίνα Παπίλα τοποθετήθηκε για την υπόθεση συνολικά: «Δεν πρέπει να την εξετάζουμε μεμονωμένα. Η κόρη του κολλητού βιντεοσκοπήθηκε και το βίντεο ανέβηκε στα sites, αυτό είναι το θέμα».

Η Σοφία Μουτίδου έκλεισε με αιχμή και υπαινιγμό για νέο περιστατικό: «Τρεις εκπομπές θέλω για να τα αναλύσω. Πάμε στο επόμενο του Λιάγκα: επιτέθηκε σε διατροφολόγο για τα κιλά της. Για να δούμε πότε ξεχειλίζει το καζάνι στον ελληνικό εγκέφαλο;»