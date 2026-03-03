Μέμος Μπεγνής: Είμαι σε συζητήσεις για το YFSF αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει κάτι

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Your Face Sounds Familiar ο Μέμος Μπεγνής, όπως δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@Star ξεκαθαρίζοντας πως βρίσκεται σε συζητήσεις.

«Η αλήθεια είναι πως είμαι σε συζητήσεις αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι, οπότε είναι κάτι που θα το σκεφτόμουνα αν οι προϋποθέσεις είναι σωστές», είπε αρχικά ο καλλιτέχνης.

Και πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι αν το κάνω τελικά, που ακόμα δεν είναι σίγουρο και δεν το ξέρω, θα το ‘κανα με χαρά και μια γλυκιά αγωνία. Είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει και είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να κάνεις κάτι τέτοιο».