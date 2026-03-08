Μελέτης Ηλίας: Το “Σόι” δεν είχε κλείσει τον κύκλο του, κόπηκε λίγο απότομα η πενταετία

Ο Μελέτης Ηλίας συνάντησε τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, την Κυριακή, στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην επιστροφή στο “Σόι” και την αποδοχή της σειράς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μελέτης Ηλίας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν τρομερά αισιόδοξοι για την επιστροφή της σειράς. Εγώ ήμουν στην ομάδα των ανθρώπων που ήμουν πολύ συγκρατημένος, γιατί είχα δει περιπτώσεις αναβιώσεων σειρών που δεν είχαν πάει και τόσο καλά ή όπως θα ανέμεναν. Αλλά αυτό που είδαμε στην πρεμιέρα, που έκανε 40% τηλεθέαση στη σημερινή εποχή, λες… κάτι έγινε που δεν το πήραμε χαμπάρι. Εγώ, προσωπικά, δεν το ‘χα πάρει χαμπάρι”.

“Εντάξει, είναι καλοδεχούμενο και πολύ ευχάριστο, χωρίς να αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα μας. Θέλω να πω πως είτε κάνεις 5% είτε κάνεις 35, η δουλειά είναι η ίδια. Μπορεί να υπάρχει λίγη γκρίνια από εξωγενείς παράγοντες όταν δεν πάει καλά ή μια ευχαρίστηση, αλλά η ουσία της δουλειάς είναι απολύτως ίδια”.

“Είναι μια ηθική ικανοποίηση για το Σοι, ουσιαστικά, δεν είχε κλείσει τον κύκλο του όταν σταμάτησε. Αυτή η πενταετία που ζήσαμε τότε κόπηκε λίγο απότομα, γιατί το κανάλι είχε αποφασίσει ότι θέλει να δοκιμάσει και άλλα προϊόντα. Τώρα όμως που ξαναγυρίσαμε, φάνηκε ότι ο κύκλος είχε μείνει ανοιχτός και ο κόσμος το περίμενε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μελέτης Ηλίας στη νέα του εμφάνιση στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.