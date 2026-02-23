Μελέτης Ηλίας: Τα νούμερα τηλεθέασης που έπιασε το “Σόι” στην πρεμιέρα ήταν ένα θαύμα

Με αφορμή την επιστροφή στη σειρά “Το σόι σου” του Alpha, ο Μέλετης Ηλίας έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην θερμή υποδοχή που είχε το σίριαλ από το κοινό μετά από έξι χρόνια.

Περιμένατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία της σειράς; Πιστεύατε ότι έξι χρόνια μετά ο κόσμος θα “αγκάλιαζε” με την ίδια ζέση τα επεισόδια του καινούργιου κύκλου;

Προσωπικά ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Γιατί, ξέρετε, πάντα οι αναβιώσεις αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών είναι και λίγο επικίνδυνες. Τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό αρκετές αναβιώσεις σειρών δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, διαψεύδοντας κανάλια, καστ και παραγωγούς. Στο “Σόι σου” αποδείχτηκε τελικά ότι το περίμεναν με πολλή αγάπη οι τηλεθεατές. Τα νούμερα τηλεθέασης που έπιασε η σειρά στην πρεμιέρα ήταν ένα θαύμα.

Τέτοια ποσοστά, τηλεθεάσεις της τάξεως του 40%, “έπιαναν” σειρές, δράματα, σίριαλ εποχής, κωμωδίες τη δεκαετία του ’90. Είναι ποσοστά άλλων εποχών, τα οποία μάλιστα κράτησαν για μια μικρή περίοδο. Να όμως που το καλό σενάριο, η ωραία σκηνοθεσία, το ενωμένο καστ και η σοβαρή παραγωγή έκαναν “Το σόι σου” να έχει μέχρι και σήμερα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των τηλεθεατών.

Ποια ήταν το συναίσθημα όταν ειδωθηκατε στο πλατό όλοι οι συντελεστές και οι ηθοποιοί έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια;

Τι να σας πω… Επικράτησε στο πλατό μεγάλη συγκίνηση. Ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα όταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί. Γέλια, δάκρυα, χαρά, αγκαλιές, πολλή θετική ενέργεια. Βλέποντας τους όλους μαζί, ένιωσα πως δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα. Το πρώτο γύρισμα θα έλεγα πως ήταν εύκολο και δύσκολ μαζί. Δύσκολο, γιατί υπήρχε αυτή η συγκίνηση.