MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Μελέτης Ηλίας: Τα νούμερα τηλεθέασης που έπιασε το “Σόι” στην πρεμιέρα ήταν ένα θαύμα

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την επιστροφή στη σειρά “Το σόι σου” του Alpha, ο Μέλετης Ηλίας έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην θερμή υποδοχή που είχε το σίριαλ από το κοινό μετά από έξι χρόνια.

Περιμένατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία της σειράς; Πιστεύατε ότι έξι χρόνια μετά ο κόσμος θα “αγκάλιαζε” με την ίδια ζέση τα επεισόδια του καινούργιου κύκλου;

Προσωπικά ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Γιατί, ξέρετε, πάντα οι αναβιώσεις αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών είναι και λίγο επικίνδυνες. Τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό αρκετές αναβιώσεις σειρών δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, διαψεύδοντας κανάλια, καστ και παραγωγούς. Στο “Σόι σου” αποδείχτηκε τελικά ότι το περίμεναν με πολλή αγάπη οι τηλεθεατές. Τα νούμερα τηλεθέασης που έπιασε η σειρά στην πρεμιέρα ήταν ένα θαύμα.

Τέτοια ποσοστά, τηλεθεάσεις της τάξεως του 40%, “έπιαναν” σειρές, δράματα, σίριαλ εποχής, κωμωδίες τη δεκαετία του ’90. Είναι ποσοστά άλλων εποχών, τα οποία μάλιστα κράτησαν για μια μικρή περίοδο. Να όμως που το καλό σενάριο, η ωραία σκηνοθεσία, το ενωμένο καστ και η σοβαρή παραγωγή έκαναν “Το σόι σου” να έχει μέχρι και σήμερα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των τηλεθεατών.

Ποια ήταν το συναίσθημα όταν ειδωθηκατε στο πλατό όλοι οι συντελεστές και οι ηθοποιοί έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια;

Τι να σας πω… Επικράτησε στο πλατό μεγάλη συγκίνηση. Ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα όταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί. Γέλια, δάκρυα, χαρά, αγκαλιές, πολλή θετική ενέργεια. Βλέποντας τους όλους μαζί, ένιωσα πως δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα. Το πρώτο γύρισμα θα έλεγα πως ήταν εύκολο και δύσκολ μαζί. Δύσκολο, γιατί υπήρχε αυτή η συγκίνηση.

Μελέτης Ηλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιράν-ΗΠΑ: Η Τεχεράνη προειδοποιεί πως θα θεωρήσει όποια περιορισμένα πλήγματα πράξη επιθετικότητας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες νότια των Καλών Λιμένων για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

The 2night Show: Ποιους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ανήλικος χωρίς δίπλωμα στη Χαλκίδα παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών από αύριο έως τις 27 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία