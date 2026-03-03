MENOY

Ματίνα Νικολάου: Είστε δημοσιογράφοι, κάνετε ερωτήσεις κι εμείς απαντάμε ή δεν απαντάμε, ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι που έχει περάσει

THESTIVAL TEAM

Για τα επόμενα τηλεοπτικά της βήματα και το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει στο Star ο στενός της φίλος, Νίκος Μουτσινάς, ρωτήθηκε η Ματίνα Νικολάου, από τους δημοσιογράφους.

«Εύχομαι καλή αρχή στον Νίκο Μουτσινά, όλα να πάνε καλά, νομίζω ότι θα είναι φανταστικός. Δεν ζήτησε την άποψή μου. Γενικά, ανταλλάσσουμε γνώμες. Για μένα δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο για το YFSF, δεν έχει παρθεί ακόμα η τελική απόφαση, περιμένω κι εγώ νέα», ανέφερε η Ματίνα Νικολάου και συμπλήρωσε για το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1:

«Δεν θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο concept αλλά έχουν περάσει αρκετοί φίλοι και γνωστοί από εκεί, οπότε έχω την εμπειρία στο απ’ έξω».

Η Ματίνα Νικολάου ρωτήθηκε και για το πρόσφατο επίμαχο ενσταντανέ με ερώτηση που της έγινε για την προσωπική της ζωή και το οποίο συζητήθηκε, αφού έδειξε να την ενόχλησε.

«Δεν έγινε τίποτα με την ερώτηση που μου έγινε για την προσωπική μου ζωή. Είστε δημοσιογράφοι, κάνετε ερωτήσεις κι εμείς απαντάμε ή δεν απαντάμε. Δεν ενοχλούμαι για τίποτα. Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι, το οποίο έχει περάσει και δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε, είτε για μένα είτε για το άλλο πρόσωπο», διευκρίνισε η Ματίνα Νικολάου.

