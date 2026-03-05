MasterChef: Ποιος θα κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα στο τέλος της βραδιάς;

Οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, ήρθαν αντιμέτωπες χθες στην πέμπτη Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef. Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην Τέχνη, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων σταδίων: amuse bouche, ορεκτικό, κυρίως και γλυκό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δοκίμασαν τις προσπάθειες των δύο μπριγάδων και έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Οι λεπτομέρειες, όμως, ανέδειξαν τη νικήτρια μπριγάδα.

Απόψε, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η ηττημένη μπριγάδα έρχεται στην κουζίνα του MasterChef 10 για να αντιμετωπίσει το συμβούλιο και τις συνέπειες της ήττας, ενώ ο αρχηγός της θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις, που θα κρίνουν πολλά για την πορεία της στον διαγωνισμό.

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ο Νίκος Ρούσσος, ένας chef με διεθνή πορεία και ένας από τους ανθρώπους που καθιέρωσαν τη σύγχρονη, avant-garde ελληνική κουζίνα, αφού είναι ο δημιουργός του βραβευμένου με δυο αστέρια Michelin «Funky Gourmet» και σήμερα Executive Chef και ιδιοκτήτης των εστιατορίων «OPSO» και «kĩma» στο Λονδίνο.

Οι αποψινοί υποψήφιοι για αποχώρηση οφείλουν να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση της ήττας και να μαγειρέψουν με απόλυτη συγκέντρωση και «καθαρό» μυαλό στη Δοκιμασία Αντιγραφής πιάτου, ακολουθώντας πιστά τη συνταγή, ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό.

Από ποια μπριγάδα θα προκύψουν οι υποψήφιοι για αποχώρηση και ποιος ή ποια θα κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα του MasterChef 10 στο τέλος της βραδιάς;