MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

MasterChef: Παίκτης χάρισε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη – “Θα θυμώσει ο άντρας μου”, σχολίασε

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απρόβλεπτο δώρο δέχτηκε η Δώρα Παντέλη στο «MasterChef», όταν ένας παίκτης της χάρισε ένα δαχτυλίδι, με την αθλητικογράφο να διστάζει αρχικά να το πάρει, σχολιάζοντας ότι «θα θύμωνε ο άντρας της».

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στην κουζίνα του ριάλιτι μαγειρικής ήταν καλεσμένη η Δώρα Παντέλη. Ο Γιώργος, που είχε την ημέρα των γυρισμάτων τα γενέθλιά του, επέλεξε να τα γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Έχοντας απέναντί του στο πλατό την αθλητικογράφο, προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση: της πρόσφερε ένα δαχτυλίδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν της γιαγιάς του.

Η Δώρα Παντέλη το αποδέχτηκε, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Θα θυμώσει ο άντρας μου».

Από την πλευρά του, ο διαγωνιζόμενος έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για μια καθαρά συμβολική κίνηση, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του προς τη Δώρα Παντέλη.

Δείτε το βίντεο

Δώρα Παντέλη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

