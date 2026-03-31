MasterChef: Παίκτης χάρισε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη – “Θα θυμώσει ο άντρας μου”, σχολίασε

Ένα απρόβλεπτο δώρο δέχτηκε η Δώρα Παντέλη στο «MasterChef», όταν ένας παίκτης της χάρισε ένα δαχτυλίδι, με την αθλητικογράφο να διστάζει αρχικά να το πάρει, σχολιάζοντας ότι «θα θύμωνε ο άντρας της».

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στην κουζίνα του ριάλιτι μαγειρικής ήταν καλεσμένη η Δώρα Παντέλη. Ο Γιώργος, που είχε την ημέρα των γυρισμάτων τα γενέθλιά του, επέλεξε να τα γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Έχοντας απέναντί του στο πλατό την αθλητικογράφο, προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση: της πρόσφερε ένα δαχτυλίδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν της γιαγιάς του.

Η Δώρα Παντέλη το αποδέχτηκε, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Θα θυμώσει ο άντρας μου».

Από την πλευρά του, ο διαγωνιζόμενος έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για μια καθαρά συμβολική κίνηση, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του προς τη Δώρα Παντέλη.

