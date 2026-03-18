MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

MasterChef: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια ο Μάνος – “Με κούρασε το στρες και το δράμα”

|
THESTIVAL TEAM

Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια ο Μάνος από το MasterChef, έπειτα από τη δοκιμασία απέναντι στην Κωνσταντίνα. Πρόκειται για την πρώτη αποχώρηση αυτής της εβδομάδας, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στους παίκτες του ριάλιτι μαγειρικής του STAR, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Τρίτη 17/3.

Ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε την απόφαση των κριτών, επισημαίνοντας πως το πιάτο του Μάνου υστερούσε στα απαραίτητα τεχνικά κριτήρια.

«Μεταξύ αυτών των δύο προσπαθειών… Η προσπάθεια του Μάνου, είναι αυτή που δεν παίρνει τον πόντο», ανακοίνωσε στους δύο παίκτες ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Μάνο να αποχωρεί από τον διαγωνισμό.

«Κωνσταντίνα φόρας την ποδιά, είσαι ασφαλής κι ανεβαίνεις στον εξώστη», πρόσθεσε ο σεφ και κριτής.

«Με κούρασε το στρες και το δράμα»

«Είναι πολλά αυτά που έχουν μαζευτεί. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι όλη αυτή η εμπειρία άξιζε τον κόπο, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Και δύο μήνες εδώ μέσα νομίζω ότι τελικά με κούρασε όλη αυτή η ιστορία. Το στρες και το δράμα. Κι απλά ήθελα να φύγω με τον τρόπο μου», είπε ο Μάνος μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του για την αποχώρηση του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εμπειρία του στο παιχνίδι: «Θα μου λείψουν πάρα πολύ δέκα άτομα από αυτή την μπριγάδα. Βρήκα χαρακτήρες εκεί μέσα που μπορώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί τους. Πριν τελειώσω, αυτό που θέλω να πω είναι πως στην μπριγάδα μου θα αφιερώσω ένα τραγούδι που ακούγαμε κάθε πρωί. Του Bloody Hawk, το Αν απόψε φύγω».

Δείτε το βίντεο με την αποχώρηση του Μάνου:

Master Chef

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 λεπτά πριν

Πατέρας περπάτησε 80 χιλιόμετρα σε μία ημέρα, στη μνήμη παιδιού που σκοτώθηκε σε διάβαση

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Πέγκυ Σταθακοπούλου: Ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι, είχα δυσκολευτεί, το έκανα 44 ετών

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Νέα δεδομένα για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου – Τι λένε οι ειδικοί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια του Χαμόγελου του Παιδιού – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Νέο πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων: Ψηφιακά εργαλεία, αυστηροί έλεγχοι και μηδενική ανοχή στην πώληση καπνού και αλκοόλ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αλέκος Συσσοβίτης: Έψαχνα να δώσω μία θεραπεία στο μέσα μου, δεν ήταν μόνο η εικόνα, ήταν και κάτι βαθύτερο