MasterChef: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια ο Μάνος – “Με κούρασε το στρες και το δράμα”

Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια ο Μάνος από το MasterChef, έπειτα από τη δοκιμασία απέναντι στην Κωνσταντίνα. Πρόκειται για την πρώτη αποχώρηση αυτής της εβδομάδας, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στους παίκτες του ριάλιτι μαγειρικής του STAR, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Τρίτη 17/3.

Ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε την απόφαση των κριτών, επισημαίνοντας πως το πιάτο του Μάνου υστερούσε στα απαραίτητα τεχνικά κριτήρια.

«Μεταξύ αυτών των δύο προσπαθειών… Η προσπάθεια του Μάνου, είναι αυτή που δεν παίρνει τον πόντο», ανακοίνωσε στους δύο παίκτες ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Μάνο να αποχωρεί από τον διαγωνισμό.

«Κωνσταντίνα φόρας την ποδιά, είσαι ασφαλής κι ανεβαίνεις στον εξώστη», πρόσθεσε ο σεφ και κριτής.

«Με κούρασε το στρες και το δράμα»

«Είναι πολλά αυτά που έχουν μαζευτεί. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι όλη αυτή η εμπειρία άξιζε τον κόπο, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Και δύο μήνες εδώ μέσα νομίζω ότι τελικά με κούρασε όλη αυτή η ιστορία. Το στρες και το δράμα. Κι απλά ήθελα να φύγω με τον τρόπο μου», είπε ο Μάνος μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του για την αποχώρηση του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εμπειρία του στο παιχνίδι: «Θα μου λείψουν πάρα πολύ δέκα άτομα από αυτή την μπριγάδα. Βρήκα χαρακτήρες εκεί μέσα που μπορώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί τους. Πριν τελειώσω, αυτό που θέλω να πω είναι πως στην μπριγάδα μου θα αφιερώσω ένα τραγούδι που ακούγαμε κάθε πρωί. Του Bloody Hawk, το Αν απόψε φύγω».

