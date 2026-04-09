Μάρτζυ Λαζάρου: Οι περισσότερες εκπομπές κάνουν μονοψήφια, η λύση είναι να κοπούν όλες;

Με αφορμή την εκπομπή Weekend Live στον ΣΚΑΪ, η Μάρτζυ Λαζάρου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στα πρόωρα φινάλε εκπομπών όσο και στην αυτοαναφορικότητα που πρωταγωνιστεί πια στη μικρή οθόνη.

Το απότομο τέλος εκπομπών σου δημιουργεί ανασφάλεια;

Βέβαια. Το ότι γίνεται στο σπίτι του γείτονα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί και στο δικό σου. Απλώς, όταν δουλεύεις χρόνια στην τηλεόραση, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που συνέβαινε πάντα.

Πάντα υπήρχαν εκπομπές που κόβονταν, συνεργασίες που δεν ολοκληρώνονταν. Δεν με ξαφνιάζει αν αύριο πει κάποιος ότι, από τη στιγμή που δεν φέρνεις τα αναμενόμενα, πρέπει να σταματήσει η συνεργασία.

Από την άλλη, είναι πλέον μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι εκπομπές που κάνουν διψήφια νούμερα και πηγαίνουν πολύ καλά. Οι περισσότερες κάνουν μονοψήφια. Ποια είναι η λύση; Να κοπούν όλες; Δεν γίνεται.

Η αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση έχει περιοριστεί;

Όχι σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχε πάντα, για να είμαστε ειλικρινείς. Τουλάχιστον εγώ την έχω ζήσει όλα τα χρόνια που δουλεύω. Η διαφορά είναι ότι πλέον ο κόσμος έχει κουραστεί και γι’ αυτό γυρίζει την πλάτη του. Είναι πολλοί οι παράγοντες που κάνουν τον κόσμο να απομακρύνεται από τις εκπομπές.

