Μάρτζυ Λαζάρου: Δεν ταίριαξα στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη

Η Μάρτζυ Λαζάρου έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές του εαυτού της, ενώ παράλληλα μίλησε και για τα πρόσωπα της τηλεόραση.

Η γνωστή δημοσιογράφος, μιλώντας στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα, αναφέρθηκε ακόμα στη μητρότητα, που της έχει αλλάξει τη ζωή. Επίσης, η Μάρτζυ Λαζάρου σχολίασε και τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί κατά καιρούς.

«Η συνεργασία μας ξεκίνησε το καλοκαίρι, πέρυσι το καλοκαίρι, όταν μας σκέφτηκε η κυρία Μαραγκουδάκη ως δίδυμο. Η αλήθεια είναι ότι τον ήξερα τηλεοπτικά τον Δημήτρη, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ σε προσωπικό επίπεδο. Όταν λοιπόν είπαμε το ναι και οι δύο ότι πάμε να το κάνουμε, έτσι ήρθαμε και πιο κοντά και λόγω του ότι να στήσουμε την εκπομπή, αλλά ταιριάξαμε και ως χαρακτήρες. Γιατί βγαίνουμε κιόλας εκτός, δηλαδή από το επαγγελματικό, βγαίνουμε και έξω και, ξέρεις, διασκεδάζουμε, περνάμε καλά», είπε αρχικά για τον συμπαρουσιαστή της στον ΣΚΑΪ, Δημήτρη Πανόπουλο.

«Με την Ιωάννα Μαλέσκου κάναμε πολύ παρέα. Η αλήθεια είναι ότι όταν συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους και ταιριάζουν λίγο τα χνώτα σου και εκτός δουλειάς, αυτό και η τριβή, η καθημερινότητα, σε κάνει να είσαι συνέχεια μαζί με τον άλλον. Κάναμε και παρέα εκτός με την Ιωάννα. Μετά, όταν έφυγε η Ιωάννα από τον ΣΚΑΪ και εγώ έμεινα, αλλάξανε τα πράγματα. Δηλαδή εγώ συνέχισα να δουλεύω, χαθήκαμε λίγο στη διαδρομή. Χωρίς όμως να έχει γίνει ποτέ κάτι. Και βρεθήκαμε πάλι, το καλοκαίρι είχαμε βρεθεί. Δεν σήκωσε καμία το τηλέφωνο, βρεθήκαμε στο καλοκαίρι, στην παραλία μαζί, που ήμασταν όλοι μαζί παρέα και την είδα εκεί μετά από πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ακόμα για τη συνεργασία της με τη γνωστή παρουσιάστρια.

Επίσης σχολίασε και τη Φαίη Σκορδά, αναφέροντας: «Με τη Φαίη είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση. Επαγγελματική. Πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ τρυφερός άνθρωπος, πολύ συζητήσιμος. Δεν με δυσκόλεψε κάτι. Και μάλιστα τη δεύτερη χρονιά ήμουνα και στο πάνελ. Μιλάω με τη Φαίη, όχι συχνά, αλλά είχαμε στείλει έτσι μηνύματα και μου ‘στειλε μήνυμα και μου είπε “πω πω πώς έχεις αλλάξει, έχεις γίνει κούκλα” και αυτά, όχι ότι την ενοχλεί πριν δεν ήσουνα, αλλά τώρα μου λέει είσαι ουάου. Μου είχε στείλει πρόσφατα μήνυμα».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν ταίριαξε στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

«Δεν ταίριαξα εγώ μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής της συγκεκριμένης. Δεν σημαίνει ότι μου έφταιγε κάποιος ή τσακώθηκα με κάποιον. Δεν ξέρω τώρα τι δεν ταίριαξα. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ένιωθα πάντως ο εαυτός μου. Μπορεί να έφταιγα και εγώ. Δεν ταιριάζεις, σου λέω, με όλους. Δεν μου είχε ζητηθεί να είμαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Είναι καμιά φορά η εκπομπή τέτοια που ίσως δεν κουμπώνω εγώ μέσα σ’ αυτό. Χωρίς να μπορώ να σου προσδιορίσω τώρα ακριβώς το πλαίσιο. Πάντως δεν αισθανόμουν εγώ άνετα», δήλωσε η Μάρτζυ Λαζάρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει για την εμφάνισή της, αναφέροντας: «Όταν πήγα στο “My Style Rocks” μόλις είχα γεννήσει. Άρα φαντάσου δεν είχα κλείσει 40 ημέρες. Οπότε ήμουνα και πιο πρησμένη. Και τότε είχα δεχτεί πάρα πολλά σχόλια. “Πώς είσαι έτσι;”, “Δεν προσέχεις τον εαυτό σου;”. Είχαν αφήσει το κομμάτι ότι εγώ μπορεί εκείνη την περίοδο είχα γίνει μαμά. Ε και εννοείται, δεν τα χάνεις από τη μία στιγμή στην άλλη».

«Μου έχουν πει σε δουλειά ότι πρέπει να χάσω κιλά, γιατί κάποιοι το κομμάτι της τηλεόρασης το έχουνε με πολύ συγκεκριμένη εμφάνιση. Μου το έχουνε πει όμως. Ναι. Ότι ξέρεις τι; Πρέπει να χάσεις κιλά. Και όχι τώρα που είμαι μπροστά, παρουσιάστρια να σου πω έτσι, πολύ πριν. Που εμφανιζόμουνα κιόλας», ανέφερε ακόμα, προσθέτοντας: «Έχασα είκοσι κιλά. Μέχρι σήμερα, παρότι λέω ότι έχω απευθυνθεί σε διατροφολόγο, έχω πει και το όνομά του κιόλας, μου λένε “άσε τώρα τις διατροφές και αυτά, κάνεις ενέσεις”. Κοίτα να δεις, αν ο γιατρός μου έλεγε ότι λόγω της κατάστασής μου θα μπορούσα να μπω σ’ αυτή τη διαδικασία, δεν θα ήμουν αρνητική. Δεν θέλω να λέω ψέματα για κάτι το οποίο ας πούμε δεν έχει λόγο, γιατί είναι ιατρικό το θέμα. Αλλά όχι, δεν έκανα τις ενέσεις να σου πω την αλήθεια».

Ακόμα, η Μάρτζυ Λαζάρου εξομολογήθηκε ότι έχει περάσει από κακοποιητική σχέση.

«Είδα μία ταινία χθες, η συγκεκριμένη που ανέβασα στα social media και πραγματικά, με έπιασε πώς να στο πω τώρα; Μία ταραχή, μία, ένας κόμπος στο στομάχι και στο λέω γιατί πραγματικά έχω περάσει και εγώ στο παρελθόν τέτοια σχέση (σ.σ. κακοποιητική) και είναι ακριβώς όπως το περιέγραψα. Στην αρχή δεν φαίνεται. Δεν φωνάζουν τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία καλύπτουν, ο ενθουσιασμός, ο έρωτας… από ένα σημείο και μετά γίνονται κάποια περιστατικά που αντιλαμβάνεσαι όμως ότι αυτά τα περιστατικά δεν είναι νορμάλ να συμβαίνουν. Εγώ τότε κιόλας, να σου πω την αλήθεια κατηγορούσα τον εαυτό μου. Έλεγα ότι εσύ τα επιδιώκεις, εσύ φταις, εσύ έφτασες τον άλλον σε μια κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

«Ντρεπόμουν να σου πω την αλήθεια να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να πω πέντε πράγματα, γιατί ήμουν σε αυτή τη σχέση, οπότε, αν έλεγα ότι τα ζω, θα έπρεπε αυτόματα να φύγω κιόλας από αυτή την κατάσταση και δεν, δεν μου ήτανε τόσο εύκολα να φύγω. Οπότε, όταν απευθύνθηκα στον ειδικό, μετά ήρθανε τα πράγματα έτσι πιο βατά και ήτανε και πιο ξεκάθαρα πια του τι είναι λάθος, τι είναι σωστό», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν εύκολο να φύγει από αυτή τη σχέση.

Τέλος, η Μάρτζυ Λαζάρου μίλησε και για τη μητρότητα, που της άλλαξε τη ζωή.

«Θυμάμαι ότι όταν μου τη φέρανε κιόλας στην αγκαλιά μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι έχω κάνει αυτό το κατόρθωμα. Ότι έχω κάνει παιδί, ότι αυτή τη στιγμή ζεις και αναπνέεις για το παιδί σου. Δεν είσαι εσύ. Δηλαδή όταν ακούς έναν γονιό και θα σου πει ότι “προτιμώ να πεθάνω εγώ για να ζήσει το παιδί μου”, πριν, όταν το έλεγες “εντάξει τώρα, υπερβολές τι λένε οι γονείς”. Αλήθεια είναι. Προτιμώ να φύγω εγώ ή να πάθω εγώ κάτι, παρά το παιδί μου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό το το συναίσθημα. Αλλά με έχει κάνει πολύ καλύτερο άνθρωπο η Λυδία», είπε, ενώ μίλησε και με λόγια αγάπης για τον σύζυγό της, Τάσο Παπαπέτρου.