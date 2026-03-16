MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Μαρία Μπεκατώρου – Συγκίνηση στο “The Chase” από την εξομολόγηση παίκτριας για την ανοϊκή μητέρα της: Τα χρήματα θέλω να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα

|
THESTIVAL TEAM

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στο τηλεπαιχνίδι «The Chase», όταν μια παίκτρια μίλησε για τον λόγο που θέλει να κερδίσει χρήματα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στη Μαρία Μπεκατώρου.

Η Δήμητρα, λίγο πριν ξεκινήσει να παίζει, αποκάλυψε πως ο βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως εξήγησε, η μητέρα της είναι ανοϊκή και μάλιστα ανασφάλιστη υπερήλικας, κάτι που κάνει την καθημερινότητά της ιδιαίτερα δύσκολη.

«Τα χρήματα θα ήθελα να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα η μανούλα μου που είναι ανοϊκή, αλλά δυστυχώς ανασφάλιστη υπερήλικας. Μέλημά μου είναι, όσο μπορώ, να τη βοηθώ και να εύχομαι στον Θεό να μη φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μπορώ να κάνω εγώ κάτι για εκείνη», είπε χαρακτηριστικά η παίκτρια.

Τα λόγια της συγκίνησαν βαθιά τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση. «Τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Θα το ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα τώρα, γιατί πρέπει να παίξουμε».

Στη συνέχεια το παιχνίδι προχώρησε κανονικά και η Δήμητρα μαζί με τους άλλους τρεις παίκτες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό γύρο και τελικά να κερδίσουν το ποσό των 10.200 ευρώ.

Πηγή: zappit.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

