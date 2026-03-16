Μαρία Μπεκατώρου – Συγκίνηση στο “The Chase” από την εξομολόγηση παίκτριας για την ανοϊκή μητέρα της: Τα χρήματα θέλω να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στο τηλεπαιχνίδι «The Chase», όταν μια παίκτρια μίλησε για τον λόγο που θέλει να κερδίσει χρήματα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στη Μαρία Μπεκατώρου.

Η Δήμητρα, λίγο πριν ξεκινήσει να παίζει, αποκάλυψε πως ο βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως εξήγησε, η μητέρα της είναι ανοϊκή και μάλιστα ανασφάλιστη υπερήλικας, κάτι που κάνει την καθημερινότητά της ιδιαίτερα δύσκολη.

«Τα χρήματα θα ήθελα να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα η μανούλα μου που είναι ανοϊκή, αλλά δυστυχώς ανασφάλιστη υπερήλικας. Μέλημά μου είναι, όσο μπορώ, να τη βοηθώ και να εύχομαι στον Θεό να μη φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μπορώ να κάνω εγώ κάτι για εκείνη», είπε χαρακτηριστικά η παίκτρια.

Τα λόγια της συγκίνησαν βαθιά τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση. «Τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Θα το ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα τώρα, γιατί πρέπει να παίξουμε».

Στη συνέχεια το παιχνίδι προχώρησε κανονικά και η Δήμητρα μαζί με τους άλλους τρεις παίκτες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό γύρο και τελικά να κερδίσουν το ποσό των 10.200 ευρώ.

