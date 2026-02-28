Μαρία Μπακοδήμου για τον “Πιο αδύναμο κρίκο”: Είναι παιχνίδι στρατηγικής όχι μόνο γνώσεων

Η Μαρία Μπακοδήμου ανυπομονεί για την επιστροφή του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στη μικρή οθόνη, δηλώνοντας στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του OPEN ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο «δεν είναι μόνο γνώσεων», αλλά έχει στρατηγική, την οποία αν εξασκήσουν σωστά οι παίκτες μπορεί να τους αποφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Έχω ανυπομονησία γιατί η αλήθεια είναι ότι παιδευτήκαμε πολύ μέχρι εδώ. Έπαθα γρίπη Α στη μέση, αλλά… ανυπομονώ», δήλωσε η παρουσιάστρια.

Όσον αφορά τη φύση του παιχνιδιού, η Μαρία Μπακοδήμου είπε: «Οι παίκτες πρέπει σίγουρα να φοβούνται τις ερωτήσεις. Σίγουρα τον κακό τους εαυτό που μπορεί να τους αγχώσει και να μην απαντήσουν σωστά σε κάτι που μπορεί να ξέρανε.

Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει στρατηγική, είναι πολύ έξυπνο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο γνώσεων. Αν έχουν πολύ σωστή στρατηγική, μπορούν να κερδίσουν μεγάλα ποσά. Το ζήτημα είναι να έχει όλο αυτό το συνδυασμό γνώσεων, στρατηγικής και ψυχραιμίας».

Ο πιο αδύναμος κρίκος με την Μαρία Μπακοδήμου κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 2 Mαρτίου στις 20:00 στο OPEN.