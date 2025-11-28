Μαρία Μάρκου για Μαρία Μπεκατώρου: Don’t go for second best, baby – Οι μιμήσεις δεν είναι πάντα τιμή κολακείας

Δηλώσεις στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παραχώρησε η Μαρία Μάρκου, η “Μυστηριώδης Γυναίκα με τα Μαύρα” από το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι του MEGA. Η Chaser μίλησε για τη συνεργασία της με τη Μαρία Μπεκατώρου και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως είναι μία δύσκολη σεζόν για την ίδια, όχι μόνο τηλεοπτικά.

«Νομίζω ότι η μοναδική λέξη που περιγράφει τη συνεργασία μου στο Chase είναι το “υπέροχα” και το “ευλογημένη”. Όλοι το έχουμε ακούσει αυτό με το Beat the Chasers. Θα είναι πάντως χαρά μας να γίνει αυτό. Θα είναι κάτι ανατρεπτικό και διαφορετικό, πάντα με επίκεντρο τη γνώση και το σεβασμό προς τον διαγωνιζόμενο», είπε αρχικά η Μαρία Μάρκου.

«Δεν κοιτάζω τα νούμερα, κοιτάζω μόνο τη δικιά μας τη δουλειά, να σας το πω διαφορετικά. Ούτως ή άλλως, δεν είναι και η δικιά μου δουλειά να κοιτάζω τα νούμερα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ξέρουν και να τα διαβάζουνε και να τα αναλύουνε», απαντά σε σχετική ερώτηση.

«Και εμένα προσωπικά με προβληματίζει η παρουσία της πρέσβειρας της πιο ισχυρής οικονομίας της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι θα χρειαστεί το χρόνο της να εγκλιματιστεί και να εγκιβωτιστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι είναι μία γυναίκα η οποία έχει ένα παρελθόν πολύ σοβαρό ως επιστήμονας, ως εισαγγελέας και πιστεύω ότι θα δούμε σπουδαία πράγματα από την κυρία Guilfoyle και απλά αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τα πρωτόγνωρα πλούτη και κάλλη της χώρας μας που ενδεχομένως να μην τα έχει ξαναζήσει», σχολιάζει η Μαρία Μάρκου.

«Εγώ βλέπω μία δύσκολη σεζόν όχι τηλεοπτικά. Βλέπω μια δύσκολη σεζόν γενικά. Οικονομικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά, τα τηλεοπτικά πιστεύω ότι πάνε και έρχονται. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι νομίζω τέλος Νοεμβρίου. Όπως λένε οι ειδήμονες, η μπίλια θα κάτσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο χρόνος αυτός ακόμα δεν έχει έρθει», τονίζει.