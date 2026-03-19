Μαρία Ηλιάκη: Ο διάλογος με τον Τζάστιν Τίμπερλέικ σε συναυλία του στην Ολλανδία και το μεθύσι με τη Μελίνα Ασλανίδου

THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, μια παλιά ιστορία από το 2018, όταν είχε βρεθεί σε συναυλία του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στην Ολλανδία.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια, ψάχνοντας πρόσφατα το αρχείο του κινητού της, εντόπισε έναν διάλογο που είχε ανταλλάξει μαζί του.

«Υπάρχει στιγμή στη ζωή μου που έκανα διάλογο με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και το είχα ξεχάσει», είπε, δείχνοντας μάλιστα και σχετικό βίντεο όπου του λέει: «Στην υγειά μας!».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε και ένα απρόοπτο περιστατικό μετά τη συναυλία: «Ήμουν τότε με τον Στέλιο στην αρχή της σχέσης μας. Εγώ είχα πάει στην Ολλανδία να δω τον Τζάστιν και ο Στέλιος στην Ελβετία με περίμενε. Ήταν τότε που ταξιδεύαμε πολύ. Και του λέω λοιπόν “Στέλιο μου, εγώ θα πάω στη συναυλία, θα γυρίσω μετά στο ξενοδοχείο να κοιμηθώ και το πρωί θα πετάξω να ‘ρθω στην Ελβετία”.

Πήγα για μπύρες με τη Μελίνα Ασλανίδου, ήπια μία μπύρα, που δεν πίνω, και μέθυσα. Με πήγαν στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκα κατευθείαν και έκλεισε το κινητό χωρίς να το καταλάβω και το πρωί βρήκα 100 αναπάντητες από τον Στέλιο, γιατί εμείς λέγαμε πάντα καληνύχτα. Τον παίρνω στις 8 το πρωί και δεν το σήκωνε, είχε θυμώσει. […] Έφτασα μέχρι την Ελβετία, τα βρήκαμε και μετά ήμασταν πολύ αγαπημένοι., περιέγραψε με χιούμορ.

