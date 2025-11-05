MENOY

Μαρία Ηλιάκη και Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά, 11 χρόνια μετά – “Η σχέση μας έχει περάσει από 40 κύματα”

Την Μαρία Ηλιάκη συνάντησε τηλεοπτικά η Κατερίνα Καινούργιου την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, 11 χρόνια μετά το τέλος της συνεργασίας τους στην εκπομπή «Δέστε τους» στον Alpha.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη συνάντησή τους, λέγοντας: «Είναι από τις ημέρες που ανυπομονώ πολύ για τον καλεσμένο μας σήμερα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση τους, εξηγώντας πως έχει περάσει από δοκιμασίες. «Η σχέση μας έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά όταν υπάρχουν στιγμές που δένουν δύο ανθρώπους, δεν χάνονται ποτέ ο ένας από τη ζωή του άλλου και ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα. Χαίρομαι πολύ, γιατί μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούμε ξανά τηλεοπτικά και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ηλιάκη», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Μαρία Ηλιάκη εξέφρασε κι εκείνη τη συγκίνησή της: «Θα τρελαθώ, συγκινούμαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι και η πανσέληνος σήμερα και είμαι ευσυγκίνητη».

Φυσικά, από τη συνάντησή τους δεν έλειψαν και τα πειράγματα, με αφορμή την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου. «Πώς με βλέπεις; Στρουμπούλεψα», ρώτησε την καλεσμένη της, με εκείνη να απαντά χιουμοριστικά: «Ψήλωσες».

Οι δύο παρουσιάστριες είχαν συνεργαστεί για πέντε τηλεοπτικές σεζόν στην εκπομπή “Δέστε τους”, μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Γιώργο Δάσκαλο.

Κατερίνα Καινούργιου Μαρία Ηλιάκη

