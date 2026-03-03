Μαρία Ηλιάκη – Η χιουμοριστική ιστορία με τον ταξιτζή στην ΕΡΤ: Μου λέει “ποια είστε εσείς;”, είμαι αγνώριστη

Μια χιουμοριστική στιχομυθία που είχε τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) με έναν οδηγό ταξί μοιράστηκε στον αέρα του «Νωρίς Νωρίς» η Μαρία Ηλιάκη.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ αποκάλυψε γελώντας πως ο οδηγός που τη μετέφερε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής δεν την αναγνώρισε, στέλνοντάς του τελικά χαιρετισμούς μέσα από την κάμερα.

«Επιστρέψαμε, είμαστε εμείς εδώ ζωντανά στην ΕΡΤ1. Σήμερα που ήρθα με το ταξί το πρωί, είπα σε αυτόν τον πολύ γλυκό κύριο… επειδή δεν είχα αυτοκίνητο, με άφησε… είμαι λίγο αγνώριστη το πρωί με τις πιτζάμες που κυκλοφορώ… μου λέει “ποια είστε εσείς;”. Λέω από μέσα μου “δεν με ξέρει, δεν ξεκινάει καλά η μέρα”», περιέγραψε χαριτολογώντας η Μαρία Ηλιάκη.

«Μου λέει “σε ποιο κανάλι κάνετε εκπομπή;”. Του λέω “στην ΕΡΤ1”. “Θα βάλω”, μου λέει, “να σας δω”. Καλημέρα σας! Εγώ είμαι, αγνώριστη!», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια κλείνοντας τη χιουμοριστική της ιστορία.

«Το κορίτσι αυτό που βλέπατε με τις πιτζάμες γίνεται έτσι μετά», σχολίασε στο ίδιο ύφος ο Κρατερός Κατσούλης.